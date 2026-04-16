La minuta del Gobierno que detalla la “letra chica” del proyecto de reconstrucción de Kast 

El presidente anunció su gran proyecto económico en cadena nacional. Pero la minuta técnica que elaboró su propio gobierno para detallar las medidas revela plazos más largos, requerimientos para acceder a las tasas preferenciales y una restricción a la gratuidad universitaria que no apareció en el discurso.

“Vamos a reinstaurar el estatuto de invariabilidad tributaria para inversiones de largo plazo, para que los que quieran invertir en Chile sepan cuánto pagarán de impuestos en 25 años más”. Con esa promesa de certeza jurídica, el presidente José Antonio Kast cerró el miercoles uno de los anuncios más ambiciosos de su primer mes de gobierno: el Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, presentado en cadena nacional.

Pero la certeza que ofreció Kast al país no coincide del todo con una minuta técnica elaborada por el propio Gobierno que detalla el alcance de las diez medidas principales del proyecto. De acuerdo al documento, al que tuvo a la vista EL DÍNAMO, los plazos para que entre en vigor la propuesta son más largos, las tasas tienen “letra chica” y una medida relevante respecto a la gratuidad universitaria no fue anunciada por el presidente en su alocución.

La letra chica en la repatriación de capitales

Uno de los anuncios que Kast presentó como un guiño al sector privado fue la repatriación de capitales desde el extranjero a una tasa preferente. “Abrimos una ventana de doce meses para repatriar capitales con el pago de un impuesto único del 7% en el caso de que se mantengan invirtiendo en el país”, dijo en la cadena.

Sin embargo, el documento hace una distinción importante para acceder al beneficio tributario. Y es que la tasa del 7% está sujeta a dos requisitos simultáneos: que los capitales sean repatriados efectivamente dentro de los primeros tres años desde la publicación de la ley, y que permanezcan invertidos en instrumentos específicos —inmuebles DFL2 o valores del artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta— por un mínimo de ocho años. Si el contribuyente retira antes, debe pagar la diferencia de impuesto del 3%, que llega al 10%.

Reintegración y baja de impuestos: recién en 2029

“Nuestro proyecto lo baja gradualmente al 23%”, dijo Kast sobre el Impuesto de Primera Categoría y su propuesta para reducir el porcentaje que debe tributar las grandes empresas del país.

Aunque en el discurso televisado no especificó los plazos exactos. La minuta establece un calendario que se omitió: la tasa permanece en 27% durante todo 2026, baja a 25,5% en 2027, a 24% en 2028, y recién alcanza el 23% prometido en el año 2029.

La reintegración total del sistema tributario —otro de los anuncios centrales de la cadena y que esperan con ansías en el sector privado— no se completa sino hasta el período tributario 2031, seis años después del inicio del gobierno y ya con un próximo mandatario en La Moneda.

Para las Pymes, el cuadro es distinto. Mantienen el régimen de reducción transitoria establecido en la Ley 21.755, con tasas de 12,5% en 2026 y 2027, y 15% en 2028, sujeto al cumplimiento de requisitos específicos. Cabe recordar que ante las críticas, Kast señaló que la gran reforma al pago de impuesto “no beneficia a los ricos” y que tiene el foco de apoyar a este segmento.

Exención de IVA a vivienda: no es para todos

Kast anunció la exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas como una medida para reactivar la construcción y recuperar 180.000 empleos en el sector. La exención, en todo caso, aplica exclusivamente a viviendas que cuenten con recepción parcial o definitiva al momento de publicación de la ley, es decir, el stock ya construido. Los proyectos en desarrollo no califican.

Además, la exención es opcional para el contribuyente vendedor, no automática. Y tiene retroactividad parcial: abarca compraventas celebradas desde el ingreso del mensaje presidencial del proyecto al Congreso.

La minuta cifra el sobre stock a absorber en 100.000 viviendas nuevas, en un mercado que ha acusado la crisis más importante de demanda en la última década.

Lo que Kast omitió: la limitación a la gratuidad

Más allá del detalle de las medidas de reactivación e innovación tributaria, para quiénes revisaron la minuta llamó la atención que el jefe de Estado no informara un aspecto clave que contendrá el proyecto: la restricción de la gratuidad universitaria.

Según el documento, como décima medida, se impulsará en el Congreso la suspensión por cuatro años del ingreso de nuevas instituciones de educación superior al sistema de financiamiento institucional para la gratuidad, regulado en la Ley 21.091. Kast no la mencionó.

La justificación que entrega la minuta es que el gasto en gratuidad alcanzó los $2,2 billones en 2025, $250.000 millones más que en 2024. La brecha entre lo proyectado originalmente y lo ejecutado creció desde $0,1 billones en 2017 hasta un déficit acumulado proyectado de $3,4 billones en 2026. De las 47 universidades del proceso de admisión 2026, 38 ya están adscritas al sistema.

Sumado a ello, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó otra medida esta jornada que no mencionó Kast y que tampoco aparece la minuta: el beneficio de la gratuidad estará disponible hasta los doce años posteriores a finalizar la enseñanza media. En otras palabras, hasta los 30 años en promedio.