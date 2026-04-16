Ley miscelánea: Quiroz ratifica límites a la gratuidad y no habrán nuevas medidas en apoyo a clase media

El titular de Hacienda aseveró que “el mejor regalo para la clase media es que haya crecimiento”.

AGENCIA UNO

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, realizó una conferencia de prensa para explicar los principales lineamientos de la Ley de Reconstrucción Nacional, conocida como ley miscelánea, presentada por el presidente José Antonio Kast, destacando las limitaciones a la gratuidad en la educación superior.

En su comparecencia con los medios, el ministro Quiroz ratificó que la propuesta considera restringir la entrega de la gratuidad a las personas mayores de 30 años y el congelamiento por cuatro años para sumar nuevas instituciones educacionales.

“No hay ningún término del derecho de gratuidad, tal como fue planteado en su comienzo, pero sí tenemos algunos elementos que son relevantes”, aseveró Quiroz.

En esta línea, detalló un congelamiento “transitorio al ingreso de nuevas instituciones de educación superior a la gratuidad. Hoy día hay 38 universidades que están adscritas al sistema y van a mantenerlo, hay 7 institutos profesionales y 23 centros de formación técnica”.

Según el titular de Hacienda, “el gasto en gratuidad escapó toda proyección; básicamente, el gasto en gratuidad hoy es de $2,2 billones y en el informe financiero, cuando se promulgó la ley, se contemplaba un gasto adicional de $0,9 billones. Y ha resultado ser el doble. Hay que ponerle atención a este tema”.

Consultado sobre limitar la entrega de la gratuidad, dejando fuera de ella a las personas mayores de 30 años, Jorge Quiroz apuntó que el beneficio solo estará disponible “hasta 12 años desde el egreso del colegio, de la enseñanza secundaria”, lo que “coincide con los 30 (años), cuando el egreso es de 18 años”.

En cuanto a si la ley miscelánea considera nuevas medidas para apoyar a la clase media, como lo planteó el PDG, Jorge Quiroz lo descartó de plano.

“El mejor regalo para la clase media es que haya crecimiento, que haya empleo, que haya una forma digna de ganarse el dinero, el sustento y que ese dinero alcance a comprar casas y a cumplir el sueño de la casa propia. En eso consiste este proyecto“, sentenció.