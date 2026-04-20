Bancada DC llevará Ley Miscelánea de Kast al TC y se opondrá a la idea de legislar

“Cuando se trata de reformas tributarias o que impliquen impuestos o cargas impositivas, estos deben ser en una ley separada”, justificaron desde la DC.

El miércoles -“a más tardar”, según el ministro Segpres José García- el Gobierno debiese ingresar a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, también denominado como ley miscelánea o megarreforma por la cantidad de materias que engloba la iniciativa.

Desde la oposición se han manifestado en contra del proyecto, debido a que considerar que éste iría en beneficio del sector más acaudalado del país al disminuir el pago de contribuciones y al rebajar el impuesto corporativo. Incluso, algunos se aventuran a negarse a la idea de legislar. Si este escenario adquiriese mayoría, la reforma emblema del Gobierno no podría discutirse hasta un año después.

Fue el caso de la diputada Irací Hassler (PC), cuya bancada aún no ha tomado una definición al respecto. De todas maneras, otros se están plegando a esta idea: la bancada de diputados de la Democracia Cristiana lo anunció este lunes. Con todo la idea aún no genera consenso en las filas opositoras. La excandidata presidencial, Jeannette Jara (PC), se abrió a debatir el proyecto.

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“Vamos a rechazar la idea de legislar para que previamente se acuda al Tribunal Constitucional a ver la reserva de constitucionalidad, que es la lo que corresponde, para disipar todas las dudas de la forma de tramitación de este proyecto de ley”, oficializó el jefe de bancada Jorge Díaz.

La reserva de constitucionalidad, según el dirigente DC, responde a que “esta ley miscelánea involucra distintos cuerpos o distintas modificaciones legales. Cuando se trata de reformas tributarias o que impliquen impuestos o cargas impositivas, estos deben ser en una ley separada, por eso es una reserva de constitucionalidad, porque si no, vamos a iniciar una discusión inoficiosa”.

Con anterioridad, la secretaria nacional electa de la DC, Alejandra Krauss, manifestó que debía analizarse “la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional”. De todas maneras, remarcó que “esta es una decisión que tomó la Bancada de diputados y diputadas de la Democracia Cristiana, donde también nuestro presidente electo, el diputado Álvaro Ortiz, está de consenso con esta decisión”.