Jeannette Jara se abre a idea de legislar megarreforma de Kast en medio de indefinición del PC

La bancada comunista aún no define si está por debatir la iniciativa emblema del Gobierno, aunque algunas voces como la de Irací Hassler le cerraron la puerta a esta idea.

La excandidata presidencial Jeannette Jara (PC) criticó este lunes el Plan Nacional de Reconstrucción que el Gobierno pretende enviar al Congreso esta semana. Sin embargo, a diferencia de algunas voces de su partido, sostuvo que apoyaría la idea de legislar la iniciativa, también denominada como ley miscelánea o megarreforma por la variedad de temas que abarca.

Si bien la jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, dijo a The Clinic que aún no tienen definido si apoyarán la idea de legislar, la diputada Irací Hassler (PC) ya anunció en diálogo con CNN que se opondrá a esa idea.

“Los debates no se pueden negar”

En conversación con T13 Radio, Jara aseguró que “el Gobierno tiene una gran nostalgia por volver al sistema tributario de la dictadura. A renglón seguido, cuestionó la rebaja del impuerto corporativo del 27 al 23%, considerado el corazón del proyecto. “Están diciendo ‘vamos a rebajar los impuestos porque no tenemos plata y con esto esperamos tener plata’. Si esa premisa no se cumple ¿Qué va a hacer el Estado?”, dijo.

“Es una reforma que tiene la vocación de beneficiar a los más ricos, bajo la teoría de que eso en algún minuto va a rendir y le va a generar a los demás algún beneficio, eso es plena política del chorreo neoliberal de los 80″, añadió.

De todas maneras reconoció que “hay herramientas, en estos anuncios que se han hecho, que puede ser interesante revisar. Puede ser un buen impulso que se entregue un crédito por remuneraciones, un descuento a las empresas que más contraten gente. Eso sería positivo. Puede ayudar a hacer más intensiva la mano de obra”.

“Yo votaría a favor de la idea de legislar porque creo que los debates no se pueden negar en Chile, al contrario de algunas personas, por más que discrepe de fondo creo que uno no puede negarse a debatir. Pero sí me parece que hay que negarse de fondo a temas como rebajarle los impuestos a los más ricos del país”, zanjó.