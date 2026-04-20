Paula Carrasco, pareja del expresidente Boric, sigue siendo funcionaria del Ministerio de Medio Ambiente

La continuidad de Carrasco en el ministerio dirigido por Francisca Toledo se explica porque su cargo no es de confianza, sino que de perfil técnico.

La continuidad de Paula Carrasco en el Ministerio de Medio Ambiente era una de las dudas que rondaba tras el cambio de mando. Ahora, con la publicación de la nómina de remuneraciones de marzo, quedó despejada la incógnita: la pareja y madre de la hija del expresidente Gabriel Boric se mantiene en su cargo en la cartera ministerial.

Según el portal de transparencia activa, Carrasco sigue figurando en la nómina de personal a contrata en su cargo de química ambiental del Departamento de Mitigación y Transparencia Climática.

Por dicho cargo, en el mes de marzo, Carrasco fue remunerada con un sueldo bruto de $3.017.354 a lo que suman otros $297.439 por concepto de bonos de incentivo.

La continuidad de Carrasco en el ministerio dirigido por Francisca Toledo se explica porque no corresponde a un cargo de confianza, sino a uno de perfil técnico.

De hecho, la también basquetbolista ingresó a la cartera de Medio Ambiente en febrero de 2023, mucho antes de entablar una relación con el expresidente Boric.

De acuerdo a la descripción del puesto, Carrasco se desempeña en la elaboración del Inventario de Gases de Efecto Invernadero de Chile siendo contraparte técnica de los Planes Sectoriales de Mitigación.

Carrasco, más allá de su relación con el exmandatario, no ha cultivado un perfil político. En las apariciones públicas que ha tenido se ha limitado a comentar algunos aspectos de su relación con Boric, como sucedió en el programa Las Caras de La Moneda de canal 13.