“Es una reforma tributaria envuelta en celofán”: economistas se reúnen con la oposición y lapidan megarreforma de Kast

Un grupo de economistas de izquierda se reunieron en la mañana de este lunes con los secretarios generales de los partidos de oposición para analizar las implicancias de la ley miscelánea que el Ejecutivo pretende ingresar a la Cámara de Diputados.

A la salida de la reunión, que tuvo lugar en la sede del PS, los dirigentes reafirmaron su rechazo a la megarreforma y en especial, a la diversidad de medidas -de índole tributaria y de reconstrucción- que involucra el proyecto. “Esta ley debería ir de manera separada al Parlamento”, apuntó el secretario general del PS, Arturo Barrios.

El Ejecutivo, que desea ingresar el proyecto a más tardar el miércoles, deberá sortear un escenario complejo, pues en la oposición hay quienes consideran rechazar la idea de legislar. La DC, de hecho, ya oficializó que irá por ese camino. El diputado Nelson Venegas (PS) también anunció que se plegarán a esta decisión si el proyecto es ingresado sin modificaciones.

Economistas critican ley miscelánea

Para el exministro de Economía Carlos Ominami (PS) “esto es básicamente una reforma tributaria que se ha buscado envolver una especie de papel celofán con algunas otras medidas (…) Lo que se hace aquí no es subsidiar o ayudar a la contratación adicional de trabajadores. Es rebajar simplemente la planilla, y se hace a través de un crédito tributario que también significa merma de los ingresos fiscales. Es bien importante advertir que aquí hay un riesgo mayor que está corriendo el país, en el sentido de terminar agravando la situación fiscal”.

El economista Osvaldo Rosales, por su lado, advirtió que “en ausencia de compensación, esto va a significar mayor déficit fiscal, mayor deuda pública, desde ese punto de vista es una bomba de tiempo que podría amenazar la economía chilena”

Mientras que Luis Eduardo Escobar, exintegrante del comando económico de Jeannette Jara, aseguró que “la mayor parte de los economistas que no pertenecen al Gobierno, estamos de acuerdo que esto tiene consecuencias fiscales muy graves. Pero además, tiene también consecuencias redistributivas que son extremadamente serias”.