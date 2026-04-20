Ley de Reconstrucción: Alessandri (UDI) y Schalper (RN) desordenan el diseño legislativo del Gobierno 

El presidente de la Cámara y el jefe de bancada d RN se adelantaron al Ejecutivo dando señales contrarias a las aspiraciones de La Moneda en la tramitación de la Ley de Reconstrucción.

Entre martes y miércoles de esta semana, el Gobierno del presidente José Antonio Kast debería ingresar el proyecto bautizado como “Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social”. La iniciativa, de carácter miscelánea, propone una batería de medidas para reactivar la economía, reformar el sistema tributario, limitar el acceso de nuevas universidades a la gratuidad y un fondo extraordinario para la reconstrucción de las zonas afectadas por incendios en Valparaíso y el Biobío.

Los ministros encargados del proyecto se han desplegado en varios frentes para lograr sortear el primer obstáculo que es la aprobación a la idea de legislar en la Cámara de Diputados. Hoy, por ejemplo, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, sostuvo una reunión con la bancada del PDG. La semana pasada, García ya había tanteado el terreno con el PPD y la DC.

Sin embargo, la demora del Ejecutivo en ingresar la reforma —se ha pospuesto en dos ocasiones la presentación ante la secretaría de la Cámara— ha generado una especie de ansiedad en las fuerzas oficialistas.

Reuniones con gremios, citas entre las propias bancadas y posicionamiento respecto a la información que llega por goteo han marcado la previa del debate legislativo.

Hoy, de hecho, representantes de Chile Vamos adelantaron definiciones relevantes respecto al proyecto, aunque el texto final aún no está confirmado.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), confirmó que el proyecto será visto en más de una comisión, algo que buscaba evitar el Ejecutivo que apostaba a que fuera la Comisión de Hacienda la única instancia por la que pasara la iniciativa.

Alessandri ya había advertido que se apagaría a la recomendación de la secretaría general de la corporación, pero hoy dio una señal directa a la oposición: “Quiero que estén tranquilos (en la oposición) de que se va a hacer lo correcto y que el proyecto va a ser revisado por las comisiones que corresponda. Mi propuesta va a ser que pase por comisiones más allá de la de Hacienda”, dijo el presidente de la Cámara en La Segunda.

El jefe de banda de RN, Diego Schalprer, junto a la vicepresidente de la Cámara, Ximena Ossandón, también pusieron presión al Gobierno de Kast al acoger la propuesta de las Pymes de mantener el impuesto a la media empresa en el 12,5%.

La propuesta que se maneja en La Moneda apunta a un alza gradual hasta llegar al 25%, dos puntos por encima de lo que se proyecta para las grandes empresas.

Tras una reunión con representantes de la coordinadora PyMEs, Schalper anunció la decisión de su bancada de hacer propia la propuesta de no aumentar la tasa impositiva del sector.

Ossandón, en tanto, emplazó al Ejecutivo a “cumplir su promesa con las medianas empresas señalando que “las PyMEs lo que están pidiendo es justamente estabilidad y certeza. Ellos necesitan que se cumpla una promesa que le hizo el presidente con el ministro (Quiroz) de que se iba a mantener el 12,5%, y que no iba a aumentar como lo hizo la ley en unos años más”.

“Bajo esa misma mirada, nosotros esperamos que el Gobierno haga eco de ese compromiso, para que las pymes tengan certeza y tengan estabilidad al minuto de invertir, de contratar y de continuar con una Pyme, todos sabemos que tanto empleo da, sobre todo a las mujeres”, sentenció.