Negociaciones por Ley Miscelánea: PDG valora “apertura” del Gobierno ante sus líneas rojas

“Nos dijeron que en el transcurso de la tarde nos iban a tener noticias”, dijo el jefe de bancada del PDG sobre la respuesta del Gobierno.

En suspenso decidió mantener el Partido de la Gente (PDG) el resultado de la negociación que sostuvieron esta tarde con el ministro Segpres José García Ruminot (RN) y la subsecretaria de la cartera Constanza Castillo (RN, a propósito del futuro ingreso de la ley miscelánea.

No obstante, el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, manifestó que vieron “apertura respecto a lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa, vimos disponibilidad de poder recoger estos temas“.

“Nos dijeron que en el transcurso de la tarde nos iban a tener noticias”, adelantó sobre el análisis que hará el Gobierno de sus propuestas.

Las exigencias del PDG

Con anterioridad, el PDG a través de su fundador y excandidato presidencial, Franco Parisi, transparentó que una medida que debería ser incorporada al proyecto de reconstrucción -otro de los múltiples nombres de la ley miscelánea- es el Fondo de Utilidades Tributables (FUT).

Adicionalmente, desde la bancada del PDG se manifestaron a favor de que el proyecto considere devolver a los usuarios el IVA de los medicamentos y los pañales. También, en su momento, rechazaron la idea de limitar la gratuidad.

El diputado Juan Marcelo Valenzuela, no obstante, evitó profundizar en la rebaja del impuesto corporativo, considerado el corazón del proyecto y uno de los aspectos rechazados por Parisi. “Forma parte de las conversaciones”, se limitó a decir.

“Mientras no tengamos un texto escrito en el que podamos ver si es que, por ejemplo, es viable financieramente, nosotros no nos vamos a referir porque de lo contrario sería especular (…) Nosotros mantuvimos la postura que hemos comunicado públicamente que es mejor, más honesto y más serio en el debate legislativo que es separar las comisiones que van a conocer esta gran ley de reforma tributaria“, añadió.