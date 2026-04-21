Otra fractura en el PDG: Contreras y Olivares votan a favor de “Escuelas Protegidas” y bancada rechaza el proyecto

“Al proyecto evidentemente le falta, tal vez bastante, pero entre, le pregunto a todos mis colegas, entre hacer algo y no hacer nada, ¿Qué es mejor?”, justificó el diputado Olivares (PDG).

A contrapelo de la bancada del Partido de la Gente (PDG), los diputados Cristián Contreras -también conocido como Dr. File- y Javier Olivares aprobaron el proyecto de ley del Gobierno “Escuelas Protegidas”.

Ya el lunes, cuando comenzó la etapa de debate en la Cámara de Diputados, ambos anunciaron su voto a favor. “Creo que al proyecto evidentemente le falta, tal vez bastante, pero entre, le pregunto a todos mis colegas, entre hacer algo y no hacer nada, ¿Qué es mejor? Se los dejo como tarea para la votación”, se preguntaba el diputado Olivares.

Contreras, quien fue expulsado de la bancada pero no del partido, fue más enérgico. “Este proyecto de Escuelas Protegidas apunta a tranquilizar a las familias de Chile ante las más de 60 amenazas en los colegios, la violencia y también el asesinato de una inspectora en Atacama. Por lo tanto, lo voy a aprobar en general para que continúe su tramitación con las indicaciones que considero fundamentales“, anunció para luego especificar que esperaba incorporar al proyecto una reforma educativa e impulsar una comisión que investigue las amenazas de tiroteos.

Los demás integrantes de la bancada ya hacían ver que, a su juicio, el proyecto no iba en la dirección correcta. Durante su exposición, la diputada Paula Olmos y su par Patricio Briones criticaron que la iniciativa traslade la responsabilidad de combatir la violencia a profesores y a la comunidad educativa.

Los díscolos del PDG

Con anterioridad, Olivares y Contreras han disentido de las decisiones que ha tomado su fundador y excandidato presidencial Franco Parisi. Fue el caso del proyecto de reconstrucción que el Ejecutivo ingresaría esta semana al Congreso. Pese a que Parisi recomendó a los legisladores votar en contra, debido a que la iniciativa, a su juicio, no consideraba a la clase media, ambos no se cerraron a respaldar la idea de legislar el proyecto.

“No puede ordenarle a los diputados del partido cómo votar“, manifestó Contreras. “La única persona que a mi me ordena es el electorado, nadie más”, marcó, por su lado, Olivares.

Con todo, una de las integrantes de la bancada, y hermana del fundador, Zandra Parisi, aseguró que ahora están en “otro escenario”. “Vamos a conocer una nueva, yo estoy segura, una nueva ley miscelánea donde van a poder contar con el PDG”, dijo a La Tercera esta jornada.