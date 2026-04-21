“Se me acaba la plata el 30 de abril”: la presión de Poduje y los plazos para aprobar Plan de Reconstrucción

Parlamentarios han puesto septiembre como fecha máxima para aprobar la ley miscelánea, lo que según Poduje “no sirve” para reconstruir a tiempo, considerando que antes de asumir se autoimpuso un plazo de 15 meses para terminar este proceso.

El Plan de Reconstrucción Nacional será ingresado esta semana por el Gobierno de José Antonio Kast, y en este marco, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, recalcó su relevancia para que su cartera tenga los recursos necesarios para llevar a cabo la reconstrucción de las casas que fueron afectadas por los incendios en Valparaíso (2024), y en Ñuble y Biobío (2026).

El secretario de Estado afirmó que “en todas las reconstrucciones de la historia moderna reciente se hacen leyes especiales. Uno no puede financiar la reconstrucción con recursos regulares porque es un evento catastrófico, inesperado, y obviamente no es regular. Por lo tanto, siempre se hace. Así que nosotros esperamos que se apruebe para poder reconstruir”.

La presión de Produje para que se apruebe el Plan de Reconstrucción

En esa línea, dijo a Radio Duna que “leí en el diario que se va a aprobar en septiembre. No nos sirve. A mí se me acaba la plata para la reconstrucción el 30 de abril. Así que necesito la plata para reconstruir antes”.

Respecto a la forma en que operarán, el ministro Poduje sostuvo que Hacienda deberá resolverlo. “Él (Jorge Quiroz) me tendrá que pasar la plata para que nosotros podamos reconstruir el 30 de abril, porque usted comprenderá que yo no le voy a decir a 20 mil personas del Biobío que no tenemos recursos para construir y bajar las casas paradas, porque esa es la realidad”.

En este sentido, el titular del Minvu reiteró: “Eso es un asunto que tiene que resolver el Ministerio de Hacienda. Nosotros contamos con que eso va a ser así y que vamos a poder reconstruir las casas como espera la familia y además como lo comprometió el Presidente y nosotros mismos”.

La reconstrucción de las viviendas afectadas por estos siniestros fue uno de los principales compromisos con los que Poduje asumió su cargo. De hecho, un mes antes de llegar a La Moneda estableció “15 meses” de plazo para terminar la reconstrucción en el caso de Viña del Mar, añadiendo que “si no se cumple, yo me tengo que ir”, según aseveró en Radio Biobío.

Los plazos que fijan los parlamentarios para que se apruebe la ley de Reconstrucción Nacional

En un principio el ministro de la Segpres, José García Ruminot, deslizó que un plazo razonable para la aprobación de la megarreforma sería a principios de septiembre. Sin embargo, su par de Hacienda, Jorge Quiroz, fijó otra meda y dijo que lo ideal sería “antes del mensaje presidencial del 1 de junio”.

En este marco, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya (UDI), estima que en la Cámara de Diputados debería estar aprobado en junio y en agosto desde el Senado y despachado a ley.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Agustín Romero (Republicano), expresó que es “muy difícil” que se pueda aprobar en junio, teniendo en cuenta que aún no se definen cuántas comisiones revisarán la iniciativa. Por ello, estima que un “plazo razonable es agosto” y puso como límite antes de Fiestas Patrias.

En tanto, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, advirtió que la tramitación “está muy atrasada, mientras antes salga de la Cámara y del Senado, mejor. Es una buena meta el 1 de junio, pero la veo difícil, desde mi perspectiva voy a citar todo lo que sea necesario“.