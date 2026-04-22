Gobierno sella apoyo del PDG en Plan de Reconstrucción y acoge propuestas dirigidas a clase media

En el marco del llamado Plan Alivio Clase Media, el Ejecutivo acogió las propuestas de devolver el IVA en medicamentos y pañales, y mantener en 12,5% el impuesto para las pymes.

Este miércoles, el Partido de la Gente (PDG) anunció que votará a favor en general la idea de legislar el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno respecto al denominado Plan Alivio Clase Media.

De acuerdo a la colectividad, este respaldo es fruto de intensas negociaciones con el Ejecutivo, donde se incorporarán diversas medidas enfocadas a aliviar el bolsillo de las familias de los sectores medios.

Uno de los puntos que se incluirán en un proyecto paralelo es la rebaja del IVA en medicamentos, junto con la devolución del IVA en pañales para adultos y niños. Además, se acordó que esta propuesta no solo será revisada por la Comisión de Hacienda, sino que también pasará por diversas comisiones, permitiendo que más diputados intervengan y aporten en su tramitación.

También destaca la mantención del impuesto de 12,5% para las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Desde la bancada del PDG, expusieron que “hemos puesto medidas sobre la mesa y estas han sido recogidas para legislar a favor de la gente”.

“Este compromiso que estamos dando a conocer en el presente comunicado es un compromiso del Gobierno, respaldado por los votos de las bancadas oficialistas, para que se concrete al mismo tiempo que la Ley Miscelánea o Ley de Reconstrucción. Estamos seguros de que el Gobierno va a cumplir, no solo con el PDG, sino con toda la clase media, porque su palabra está de por medio”, añadieron.

En concreto, el compromiso del Gobierno incluye tres puntos clave: devolución del IVA en compras de medicamentos y pañales, mantención del tributo de un 12,5% para pymes y que la implementación de estas medidas se evaluará a través de herramientas como la CuentaRUT o el Bolsillo Familiar Electrónico.

Gobierno valoró acuerdo alcanzado con el PDG en marco del Plan de Reconstrucción Nacional

Por su parte, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, detalló los alcances de la ley miscelánea, calificando la jornada como “histórica”.

“Agradecemos profundamente al Partido de la Gente no solo que vaya a respaldar la idea de legislar, sino también esta preocupación sincera y profunda por lo social”, manifestó el secretario de Estado.

Asimismo, el ministro recalcó la relevancia del proyecto: “Chile no puede seguir por este camino, tenemos que cambiar el paradigma hacia mayor inversión, mayor empleo y mayor recaudación fiscal”, agregando que este acuerdo permite avanzar en esa dirección.

En esa línea, también abordó una de las principales demandas impulsadas por la bancada: “Reafirmamos el compromiso de mantener la tasa del 12,5% para las pymes de manera permanente”, medida que, según explicó, podría concretarse en este u otro proyecto de ley en las próximas semanas.

“Es probable que lo hagamos en otro proyecto de ley; ambas opciones están abiertas y se resolverán en reuniones con dirigentes del sector“, cerró.