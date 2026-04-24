Cadem: 50% respalda candidatura de Bachelet a la ONU y 52% cree que puede ganar

Una nueva encuesta Plaza Pública Cadem reveló que la candidatura de la ex presidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concita un respaldo mayoritario relativo entre la ciudadanía. Según el sondeo, un 50% de los consultados apoya su postulación, mientras que un 39% la rechaza.
El estudio también muestra que un 52% de las personas considera que Bachelet tiene posibilidades reales de alcanzar el cargo, frente a un 39% que estima que no sería viable su elección.
Junto a ello, el apoyo a la ex mandataria presenta una marcada segmentación política. Entre quienes se identifican con la izquierda, el respaldo alcanza un 88%, mientras que en la derecha el rechazo llega al 72%. Esta polarización refleja el carácter político que ha adquirido la candidatura, pese a tratarse de un cargo de carácter internacional.
Respecto a la decisión del gobierno de retirar su apoyo, un 48% de los encuestados se manifestó en desacuerdo, frente a un 44% que la respalda. Además, el 71% considera que la principal razón de esta determinación responde a diferencias políticas con la ex jefa de Estado.
En cuanto al impacto de esta decisión, un 42% cree que afectará significativamente las opciones de Bachelet, mientras que la mitad de los consultados estima que tendrá poco o ningún efecto en sus posibilidades. En caso de resultar electa, un 42% considera que esto dejaría al gobierno en una posición internacional debilitada, aunque un 47% descarta ese escenario.
Kast: aprobación se mantiene bajo el 45%
En paralelo, la encuesta evidenció una leve caída en la aprobación del Presidente José Antonio Kast, que se ubicó en 42%, un punto menos que la medición anterior. La desaprobación, en tanto, alcanzó el 50%.
Estos resultados confirman una tendencia sostenida en las últimas semanas, donde la evaluación del mandatario se ha mantenido por debajo del 45%, reflejando un escenario político aún tensionado y con opiniones divididas en la opinión pública.