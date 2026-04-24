Cadem: 50% respalda candidatura de Bachelet a la ONU y 52% cree que puede ganar

El sondeo reflejó el peso que tienen las diferencias internas en una postulación de alcance internacional.

Una nueva encuesta Plaza Pública Cadem reveló que la candidatura de la ex presidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concita un respaldo mayoritario relativo entre la ciudadanía. Según el sondeo, un 50% de los consultados apoya su postulación, mientras que un 39% la rechaza.

El estudio también muestra que un 52% de las personas considera que Bachelet tiene posibilidades reales de alcanzar el cargo, frente a un 39% que estima que no sería viable su elección.

Junto a ello, el apoyo a la ex mandataria presenta una marcada segmentación política. Entre quienes se identifican con la izquierda, el respaldo alcanza un 88%, mientras que en la derecha el rechazo llega al 72%. Esta polarización refleja el carácter político que ha adquirido la candidatura, pese a tratarse de un cargo de carácter internacional.

Respecto a la decisión del gobierno de retirar su apoyo, un 48% de los encuestados se manifestó en desacuerdo, frente a un 44% que la respalda. Además, el 71% considera que la principal razón de esta determinación responde a diferencias políticas con la ex jefa de Estado.

En cuanto al impacto de esta decisión, un 42% cree que afectará significativamente las opciones de Bachelet, mientras que la mitad de los consultados estima que tendrá poco o ningún efecto en sus posibilidades. En caso de resultar electa, un 42% considera que esto dejaría al gobierno en una posición internacional debilitada, aunque un 47% descarta ese escenario.

Kast: aprobación se mantiene bajo el 45%

En paralelo, la encuesta evidenció una leve caída en la aprobación del Presidente José Antonio Kast, que se ubicó en 42%, un punto menos que la medición anterior. La desaprobación, en tanto, alcanzó el 50%.

Estos resultados confirman una tendencia sostenida en las últimas semanas, donde la evaluación del mandatario se ha mantenido por debajo del 45%, reflejando un escenario político aún tensionado y con opiniones divididas en la opinión pública.