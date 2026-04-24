Las quejas de Chile Vamos contra Iván Poduje: “No se meta en temas que no le corresponden”

La tirante relación entre la coalición y el titular del Minvu sumó un nuevo capítulo, tras los dichos del secretario de Estado sobre el rol de los partidos en el Gobierno.

La tirante relación entre Chile Vamos y el ministro Iván Poduje sumó un nuevo capítulo, luego que el titular del Minvu le bajara el perfil al rol jugado por la coalición al interior del Gobierno de José Antonio Kast.

Todo se originó cuando el diputado Diego Schalper (RN) apuntara en radio Cooperativa a que “Chile Vamos es el soporte político del Gobierno”, en alusión a las gestiones de los ministros Claudio Alvarado (UDI) y José García Ruminot (RN) para sacar adelante las propuestas de La Moneda en el Congreso Nacional.

Sin embargo, Iván Poduje respondió a lo expresado por Schalper en La Tercera, aseverando que “con todo el cariño para Chile Vamos; este Gobierno no descansa en esa coalición“, agregando que “hay que darle mérito a las personas en función de su trayectoria y no hay que inflar los méritos de algunos subestimando los méritos de otros”.

Esta postura generó la reacción de la coalición, a través del senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y la diputada Ximena Ossandón (RN), quienes desde Palacio dedicaron duras palabras a Poduje.

“Lo que necesitan mostrar los ministros -entre otros el ministro Poduje- son realizaciones y no seguir pensando la política en lógica de campaña. Yo creo que la lógica de programa de farándula política ya pasó -era la de campaña-, y ahora, por suerte, tenemos, a diferencia de los últimos cinco años, no tenemos elecciones hasta tres años más. Hay tiempo para pensar en resultados de mediano plazo”, sostuvo el timonel de Evópoli.

Por su parte, la parlamentaria de RN fue tajante: “Yo le digo al ministro Poduje, con el mismo cariño que él nos trata, que siga haciendo su pega, que la sabe hacer súper bien, pero que no se meta en temas que no le corresponden”.