Encuesta Black & White: un 52% está a favor del Plan de Reconstrucción Nacional

La encuesta Black & White de esta semana abordó de lleno el Plan de Reconstrucción Nacional presentado por el Gobierno de José Antonio Kast.
Un 52% se mostró a favor de la iniciativa que el mandatario firmó el miércoles y que ya se presentó en la Cámara de Diputados para su tramitación. Uno de los objetivos es que el texto sea aprobado antes de la Cuenta Pública del próximo 1 de junio. Es decir, que sea discutido durante todo un mes.
Al ser un paquete de medidas, el 61% considera que las medidas propuestas deben aprobarse una por una. Entre aquellas que cuentan con mayor respaldo está la eliminación del IVA de nuevas viviendas (74%), el subsidio de sueldo para contratación formal (71%), eximición de pago de contribuciones para adultos mayores (68%), y con la reducción de la permisología (59%).
Se recuperó la aprobación
Además del Plan de Reconstrucción Nacional, la encuesta Black & White confirmó un aumento en la aprobación a la gestión del presidente José Antonio Kast y se ubicó en 40%, un aumento de seis puntos con respecto a la medición anterior.
Por su parte, la desaprobación tuvo una disminución de cinco puntos y se ubicó en 50%.