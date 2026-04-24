Encuesta Black & White: un 52% está a favor del Plan de Reconstrucción Nacional

Dentro de las medidas incluidas en la iniciativa, las que cuentan con mayor respaldo son la eliminación del IVA de nuevas viviendas, el subsidio de sueldo para contratación formal, eximición de pago de contribuciones para adultos mayores y la reducción de la permisología.

La encuesta Black & White de esta semana abordó de lleno el Plan de Reconstrucción Nacional presentado por el Gobierno de José Antonio Kast.

Un 52% se mostró a favor de la iniciativa que el mandatario firmó el miércoles y que ya se presentó en la Cámara de Diputados para su tramitación. Uno de los objetivos es que el texto sea aprobado antes de la Cuenta Pública del próximo 1 de junio. Es decir, que sea discutido durante todo un mes.

Al ser un paquete de medidas, el 61% considera que las medidas propuestas deben aprobarse una por una. Entre aquellas que cuentan con mayor respaldo está la eliminación del IVA de nuevas viviendas (74%), el subsidio de sueldo para contratación formal (71%), eximición de pago de contribuciones para adultos mayores (68%), y con la reducción de la permisología (59%).

Se recuperó la aprobación

Además del Plan de Reconstrucción Nacional, la encuesta Black & White confirmó un aumento en la aprobación a la gestión del presidente José Antonio Kast y se ubicó en 40%, un aumento de seis puntos con respecto a la medición anterior.

Por su parte, la desaprobación tuvo una disminución de cinco puntos y se ubicó en 50%.