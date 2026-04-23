Oposición inicia coordinaciones ante megarreforma: acuden a Contraloría y llaman al PDG a retroceder acuerdo con el Gobierno

En paralelo a la ida a Contraloría, las directivas opositoras se reunieron para delinear la ruta a seguir.

Aunque el acuerdo tambalea por los aspectos que fueron o no incluidos en el proyecto, lo cierto es que el Gobierno logró anotarse un triunfo al asegurar el miércoles los votos necesarios para aprobar la idea de legislar su megarreforma. Ante esta situación, los partidos de la oposición respondieron este jueves con una serie de coordinaciones.

A las 9.30 horas, parlamentarios del Partido Socialista, el Frente Amplio, el Partido por la Democracia y el Partido Comunista acudieron a la Contraloría General de la República para que esta despeje si existe un conflicto de interés en la tramitación de esta ley, debido a que estudios que manejan en el sector apuntan a que ministros de Estado podrían verse beneficiados con las modificaciones tributarias y otros aspectos del proyecto, en atención al patrimonio y su participación en empresas antes de asumir.

Poco después, también en el centro de Santiago los jefes de las bancadas parlamentarias, junto a los secretarios generales y presidentes del bloque opositor se reunieron en la sede del PS para abordar las implicancias del proyecto de reconstrucción.

En la cita, que se extendió por dos horas, también estuvo presente la DC, que ha sido definida por su nuevo presidente Álvaro Ortiz como una “oposición dialogante.

La ruta a seguir

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic -quien definió el escenario actual como “preocupante”- detalló que se reunirán con economistas y abogados para ahondar “en las implicancias de ciertos temas que nos preocupan”. También, anunció que el próximo lunes sostendrán un encuentro con representantes de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).

Estos encuentros, según explicó el presidente del PC, Lautaro Carmona, son esenciales para “demostrar que hay otra posibilidad de desarrollo en Chile, de una medida vaya en beneficio de mayorías y no de privilegios. Y ha sido el esfuerzo que se planteó en un intercambio, incluso con bastante detalle”.

El jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, emplazó al Partido de la Gente. “Les pedimos reflexionar, que den pie atrás a este acuerdo que han llegado con el Gobierno”.

Según informó La Tercera, dos líneas de acción correrán en paralelo: una, para determinar si el proyecto es inconstitucional y otra centrada en contrarrestar las medidas ya presentadas con otras propuestas económicas emanadas de la oposición.

Adicionalmente, a las 8.30 horas del viernes los alcaldes de oposición, junto a los jefes de bancada de ese mismo signo, pretenden dar su parecer sobre la llamada ley miscelánea, en la sede del Congreso Nacional en Santiago.