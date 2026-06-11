Unidad Anticorrupción concreta primeras diligencias por denuncia contra embajador en Israel

Por contrapartida, el Ministerio de RR.EE. salió en defensa del funcionario ante el accionar de la Fiscalía de Valparaíso.

AGENCIA UNO

La Unidad Regional Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso concretó las primeras diligencias en la investigación en contra del embajador en Israel, Gabriel Zaliasnik, por sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla.

Esto, luego que la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri presentaran una denuncia por los eventuales delitos que puedan develar los diversos mensajes entre Zaliasnik y Hermosilla, quien está en prisión preventiva en el marco del Caso Audios.

Desde el Ministerio Público precisaron que los ilícitos que se podrían indagar serían malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones.

“La investigación se abordará con la Unidad Regional Anticorrupción, que ya se encuentra decretando las primeras diligencias”, puntualizó la Fiscalía Regional de Valparaíso.

Por su parte, el canciller Francisco Pérez Mackenna salió en defensa de Gabriel Zaliasnik, aseverando que la investigación en su contra “no modifica las decisiones que se han tomado”.

“Nosotros, básicamente, somos, respecto a las cosas que se han informado, muy respetuosos de las labores del Ministerio Público y los tribunales de justicia, así que no tengo más opinión que dar al respecto”, puntualizó el ministro de Relaciones Exteriores.

Pérez Mackenna agregó que “esto es una investigación que se ha iniciado recién, y somos muy respetuosos del Ministerio Público y los trámites de justicia, así que no voy a opinar más al respecto”.

Ante este escenario, la Asociación de Diplomáticos de Carrera expresó su “preocupación” por la situación del embajador en Israel, ya que “todo representante de Chile en el extranjero debe antecederlo una conducta intachable. La confianza que el Estado deposita en quienes ejercen funciones diplomáticas exige una trayectoria coherente con los principios de probidad, transparencia y respeto irrestricto al Estado de Derecho”.