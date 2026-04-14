Contraloría fija cuenta regresiva: este es el plazo para que Presidencia explique el polémico almuerzo en La Moneda

La senadora Cicardini cuestionó públicamente el hecho, señalando que los recursos públicos “no son para financiar actividades personales”.

La Contraloría General de la República dio un plazo de 10 días hábiles a la Presidencia para responder por el almuerzo realizado por el mandatario José Antonio Kast junto a ex compañeros de universidad en el Palacio de La Moneda.

La decisión del ente fiscalizador se produce luego de un requerimiento presentado por parlamentarios del Partido Socialista, entre ellos la senadora Daniella Cicardini y los diputados Daniel Manouchehri y Nelson Venegas, quienes solicitaron esclarecer si en la actividad se utilizaron recursos públicos.

De acuerdo con los antecedentes, el encuentro se habría realizado el pasado 10 de abril en dependencias de la casa de Gobierno y habría incluido un menú compuesto por tartar de tomates, plateada al jugo, puré rústico y vino tinto.

Debido a lo anterior, la Contraloría ofició a la Dirección Administrativa de Presidencia con el objetivo de determinar quién autorizó la actividad, cuál fue su costo y si existió uso de fondos estatales.

Desde la oposición, las críticas apuntan a la pertinencia del evento en un espacio institucional. La senadora Cicardini cuestionó públicamente el hecho, señalando que los recursos públicos “no son para financiar actividades personales”.

Por su parte, la vocera de Gobierno, Mara Sedini, aseguró que el almuerzo fue financiado con recursos personales del Presidente, descartando el uso de dinero público.

La secretaria de Estado indicó además que la respuesta formal será entregada dentro del plazo establecido por la Contraloría, siguiendo los canales institucionales correspondientes.

Con este oficio, el organismo fiscalizador inicia un proceso de revisión que podría determinar eventuales responsabilidades administrativas, mientras corre el plazo de 10 días hábiles para que Presidencia entregue todos los antecedentes solicitados.