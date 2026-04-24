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Política

Gonzalo Winter pide separar reconstrucción por incendios de megarreforma: “Cuenta con los votos del Frente Amplio”

Para el diputado del Frente Amplio, los damnificados fueron “secuestrados dentro de una megarreforma tributaria que nada tiene que ver con los incendios en el sur”.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

El diputado Gonzalo Winter instó a La Moneda, especialmente al ministro Iván Poduje, a presentar las propuestas para la reconstrucción afectadas por los megaincendios en Viña del Mar y el sur de la ley miscelánea, indicando que si esto ocurre, tendrá el apoyo del Frente Amplio.

El legislador llamó al Gobierno a “tomar las nueve páginas de la megarreforma tributaria que hablan de la reconstrucción de las casas que han sido afectadas por los incendios, sacarlas de ahí y convertirlas en un proyecto de ley aparte”.

“Si ese proyecto de ley se presenta, todo el Congreso transversalmente lo va a apoyar y desde el Frente Amplio nos comprometemos a tramitar día y noche, fin de semana y feriado para que en una semana ese proyecto de ley vea la luz”, dejó en claro el ex precandidato presidencial de la colectividad.

Gonzalo Winter explicó que la intención es que la reconstrucción se concrete lo antes posible, “no en el año 2035, que es cuando según el ministro (Jorge) Quiroz empezarían a entrar los nuevos recursos, porque la reconstrucción es urgente y nosotros estamos disponibles”.

Para el diputado del Frente Amplio, los damnificados fueron “secuestrados dentro de una megarreforma tributaria que nada tiene que ver con los incendios en el sur”.

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