“Recurre al bullying desde la banalidad”: Mara Sedini apunta contra la izquierda por críticas a su gestión

La vocera de Gobierno explicó por qué cree que la izquierda ha atacado principalmente a las mujeres del Gabinete.

La vocera de Gobierno, Mara Sedini, abordó las críticas que ha recibido desde que asumió en la administración de José Antonio Kast.

En conversación con Ex Ante abordó los dichos de la ministra Lincolao, quien hace unas semanas acusó la existencia de machismo, tras la agresión que sufrió.

“Ha habido un ataque muy especial contra las ministras mujeres de este gabinete. Hemos visto una agresión física a la ministra Lincolao, ataques e inventos sobre la vida personal de la ministra Steinert y la mía”, sostuvo.

Para Sedini, “ese bullying o esas agresiones, que tienen como objetivo denigrar, están articuladas desde una izquierda muy agresiva que busca destruir la imagen de una persona, dañarla personalmente, para sacarla de la agenda política”.

“Cuando a la izquierda le faltan argumentos, recurre al bullying desde la banalidad. Ahora, menos mal que tengo cuero de chancho”, puntualizó.

La peor evaluada

La vocera Mara Sedini también abordó el hecho de convertirse en la ministra peor evaluada del Gabinete en la última encuesta Cadem donde llegó al 24%.

Para ella, “las encuestas son fotografías del momento y la instalación del gobierno ha sido compleja. Mi cargo implica también ponerle la cara a la crisis del alza de las bencinas que nos tocó enfrentar, lo que tiene sus costos”.

“En las primeras semanas de gobierno era una de las ministras con más conocimiento y mejor evaluación. Es difícil comunicar una crisis que viene desde afuera, con un conflicto bélico externo que es muy técnico y que afecta el bolsillo de los chilenos”, cerró.