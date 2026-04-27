Qué se sabe de la funcionaria del Cesfam de La Cisterna detenida por anunciar tiroteo para este lunes

La mujer pegó un aviso en un muro, en el cual se leía: “Todos los lunes y viernes habrá tiroteo en el trabajo… No venir, por favor”.

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Por el delito de amenazas será formalizada este lunes la funcionaria del Cesfam Eduardo Frei Montalva de La Cisterna, detenida tras anunciar un tiroteo en el centro de salud.

De acuerdo con lo informado, la mujer pegó un aviso en un muro, en el cual se leía: “Todos los lunes y viernes habrá tiroteo en el trabajo… No venir, por favor“.

Luego de ser alertados por trabajadores del Cesfam, detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) iniciaron las indagatorias, durante las cuales revisaron las cámaras de seguridad y tomaron las huellas dactilares del lugar en el que estaba pegado el letrero.

Quién es la funcionaria del Cesfam que anunció el tiroteo

“Debido a la gravedad del hecho, se realizó un despliegue policial que incluyó al Laboratorio de Criminalística Central (Lacrim), con el objetivo de encontrar a los responsables”, explicó la comisaria Mariela Ibáñez, de la Bicrim La Cisterna.

“A través de peritajes, empadronamiento y diversas técnicas de investigación, se logra establecer que la imputada corresponde a una funcionaria del referido Cesfam“, complementó Ibáñez.

Detalló a la vez que “es importante señalar que el hecho reviste caracteres de delito, por lo que la funcionaria fue detenida y pasa a control de detención“.

Según la información policial, la mujer es una enfermera de 47 años que trabaja en el lugar y quien quedó a disposición del Ministerio Público.