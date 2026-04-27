Johannes Kaiser pidió indultar a los carabineros condenados tras el 18-O: argumentó “defensa a nuestra democracia”

Además, el ex candidato presidencial manifestó su apoyo al recorte del impuesto de primera categoría de 27% a 23%, anunciado por el Ejecutivo.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El ex candidato presidencial y timonel del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, pidió este lunes que se indulte a los carabineros condenados por hechos ocurridos tras el estallido social del 18 de octubre de 2019.

En concreto, dijo que “ojalá hoy se anuncie el indulto a distintos carabineros en el marco de lo que fue su defensa a nuestra democracia del 18-O“.

El presidente del PNL abordó el tema en la entrevista que le concedió a T13 Radio, donde planteó que muchas condenas contra efectivos policiales por hechos ocurridos durante el estallido social respondieron a que en la justicia se dejaron “tensionar por el ambiente político o por presiones políticas”.

“Cuando usted termina condenando a una persona por apremios ilegítimos está torciendo la norma en la práctica, porque cuando un piquete de carabineros controla orden púbico y utiliza la escopeta antidisturbios, la figura por la que podría perseguir sería violencia innecesaria, pero utilizar la figura de apremios ilegítimos es una decisión política de Fiscalía”, manifestó.

En esa línea, apuntó que le “falta coraje a la clase política. No existe algo así como el vacío del poder. En la medida en que el 18/10 lo sufrimos todos, en la medida de que Carabineros se retiró de las poblaciones, de ciertos espacios públicos, ¿quién lo ocupó? El narco”, concluyó.

En la víspera, su hermana, la senadora Vanessa Kaiser, llamó al presidente José Antonio Kast a avanzar en el indulto de funcionarios policiales condenados por hechos ocurridos durante el estallido social.

“La mejor forma de conmemorar el Día del Carabinero es indultando a los héroes del 2019“, manifestó la parlamentaria.

Kaiser apoyó el recorte del impuesto de primera categoría

Por otra parte, Johannes Kaiser dio a conocer su apoyo al recorte del impuesto de primera categoría, de 27% a 23%, anunciado por el Ejecutivo.

“Pongámonos serios de una vez por todas. No podemos tener impuestos a las empresas más altos que Suecia, que Dinamarca, que Noruega“, planteó.

“Evidentemente que esa cuestión no está funcionando como corresponde y, por lo demás, los únicos que pueden pagarlo y ser competitivos son los de la industria extractivista que tanto le molesta a la extrema izquierda”, puntualizó.

Recalcó que “no nos podemos dar el lujo de tener ahora un 3,8% de déficit y no tener crecimiento económico. O sea, eso es devastador. Tarde o temprano, mantener la situación como está en este momento es inviable. Y quien diga que eso no es así, está mintiendo“.