Ministro Poduje anuncia viviendas sociales en inmediaciones de Nido de Águilas y Parque Arauco

El Minvu levantará este tipo de construcciones en comunas como Las Condes, La Dehesa, La Reina y Peñalolén.

AGENCIA UNO

Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo, anunció una serie de iniciativas para levantar viviendas sociales en comunas como Las Condes, La Dehesa, La Reina y Peñalolén.

En entrevista con radio Universo, el titular del Minvu explicó que estas nuevas edificaciones “van a estar muy cerca del Parque Arauco, en la calle Cerro Colorado”.

“Eso está en un terreno donde hay un club de tenis, al que se les va a pedir que se vayan porque ese es terreno de Serviu y se van a hacer viviendas sociales”, puntualizó Poduje.

El secretario de Estado precisó que “esto es una lonja larga, y ahí se han prometido por años (viviendas sociales), ya estuve en contacto con varios diputados y con comités de vivienda. También haremos vivienda en La Reina, Peñalolén y en La Dehesa, cerca del colegio Nido de Águilas”.

Sobre este último terreno, ubicado en Lo Barnechea, Iván Poduje precisó que “el presidente Piñera los transfirió al Serviu, el terreno es hermoso y ahí vamos a tener a 500 familias del Cerro 18 y el Movimiento por la Dignidad”.

En cuanto a La Reina, el ministro de Vivienda apuntó a un paño perteneciente a Bienes Nacionales que fue traspasado al Serviu. “Allá vamos a hacer viviendas para miembros del Ejército y para familias de comités de allegados. Tenemos un proyecto para hacer subsidios especiales para Carabineros”, agregó.

Poduje y almuerzo de Kast en La Moneda

El ministro Iván Poduje aprovechó la ocasión para referirse a la polémica generada por la comida del presidente José Antonio Kast junto a sus ex compañeros de universidad en La Moneda.

“A mí me parece totalmente normal. Mi papá fue compañero del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y cuando asumió como presidente, invitó a todos sus compañeros a comer. Esto es una polémica completamente artificial”, expresó.