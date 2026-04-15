Camila Flores asegura conocer a su denunciante: “Lo voy a decir con nombre y apellido”

“Voy a iniciar todas las acciones judiciales que correspondan, para que las personas que me han propinado este daño, y que intenten lesionar mi honra, paguen por lo que hicieron”, sentenció la senadora RN.

AGENCIA UNO

La senadora Camila Flores (RN) se refirió a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por fraude reiterado al fisco, por eventuales irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias.

Al respecto, la legisladora defendió su inocencia, aseverando que “no hay delito y no me van a callar”.

“Acá no hay delito, no hay falta. Estamos clarísimos, tanto la que habla, como el equipo, que somos inocentes de estos hechos. Tiene una intencionalidad muy específica. Estoy segura que vamos a poder probar estos hechos inocentes de parte mía, que no se han cometido”, declaró desde el Senado.

La senadora Camila Flores que estas acciones en su contra no la van a “amedrentar”, “compatibilizando, como siempre lo he hecho, mi labor de madre y como servidora pública, más allá de las intenciones de quien haya querido hacerme daño a través de esta denuncia anónima”.

En esta línea, la parlamentaria de Chile Vamos dejó ver que tendría conocimiento de la identidad de la persona que presentó la denuncia en Fiscalía.

“Les insisto, hoy día no tengo acceso a la carpeta de investigación, pero cada día que pasa tengo más certeza que dudas respecto de quién es. Una vez que tengamos acceso a la carpeta, me comprometo con ustedes a decir de dónde nace esto”, declaró Camila Flores.

Flores fue consultada si detrás de esto estaría su ex pareja, Percy Marín, ante lo cual expresó que “no estoy en posición de dar un nombre y apellido, más allá de que yo presuma quién es la persona que esto hace y la clara intención que esto tiene. Sobre todo, respecto a las fechas, cuando se ingresa esta denuncia anónima en mi contra. Todo tiene una explicación, desde mi punto de vista personal, muy clara y categórica”.

Junto con ello, Camila Flores anunció que, tras conocer quien fue su denunciante, “lo voy a decir con nombre y apellido”.

“Voy a iniciar todas las acciones judiciales que correspondan, para que las personas que me han propinado este daño, y que intenten lesionar mi honra, paguen por lo que hicieron”, sentenció la senadora RN.