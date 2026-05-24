Aedo (DC) cuestiona a la Democracia Cristiana por rechazo a megarreforma: “¿Cómo le decimos a los damnificados”?

El exdiputado manifestó sintonía con el proyecto de reconstrucción debido a que pretende reactivar la economía, lo que iría en beneficio de la reforma de pensiones.

El exvicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), volvió al debate público. Desde el área de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Santiago, el exdiputado cuestionó que la Democracia Cristiana se haya opuesto a la idea de legislar el proyecto de reconstrucción del Gobierno, la iniciativa emblema del Ejecutivo para poner en marcha una serie de modificaciones tributarias, reactivar la economía y financiar la reconstrucción de zonas afectadas por incendios.

En conversación con radio Biobío, Aedo manifestó “preocupación” con “esta falta de acuerdos que creo que le hace mucho daño a Chile”. En ese sentido, explicó que la reforma de pensiones que fue aprobada durante la administración anterior, “exige que el país crezca en los próximos años al 4%, al menos, para ser sostenible en el largo plazo”. Por ende, “si no nos ponemos esa meta y no cumplimos esa meta, la reforma de pensiones que aprobamos va a comenzar a tener problemas estructurales en los próximos años”.

“Yo creo firmemente que la Democracia Cristiana tiene que ser el escudo de los pobres. De eso yo estoy convencido. Y si realmente queremos ser el escudo de los pobres o de quienes sufren, entonces nuestra primera tarea era asegurar o dar nuestro visto bueno aprobando la idea de legislar un proyecto que, entre otras cosas, busca devolverle a la gente sus viviendas, que las perdieron”, añadió.

En ese sentido, recordó que como las fuerzas políticas están empatadas en el Senado, donde la megarreforma comenzará a discutirse, “el Gobierno se va a tener que abrir a una negociación con distintos sectores”. “Entonces, a mí me hubiese gustado ver una DC en la Cámara apoyando la idea de legislar, anteponiendo el interés de las familias que perdieron sus viviendas por sobre la cuestión ideológica y haciéndonos cargo de lo que como DC empujamos en la reforma previsional”, aseveró.

“¿Cómo le dice la DC, que quiere ser el escudo de los pobres, a 4.000 familias de la región del Bío Bío que nos opusimos a la idea de legislar un proyecto que, entre otras cosas, lleva los recursos para reconstruir las casas?”, cuestionó.

Adicionalmente, comentó que la nueva directiva, encabezada por el diputado Álvaro Ortiz, “tiene una tremenda oportunidad de convertirse en un puente de conversación y de diálogo con el Gobierno, velando por el interés de Chile”.