Alvarado se abre a extender la discusión de la megarreforma: “No tengo problema si hay disposición de acuerdos”

El biministro manifestó su intención de que el proyecto sea aprobado por un margen amplio en el Senado. “Pero si al final del día no se puede, bueno, nos apoyaremos en los votos que efectivamente tenemos”, aseveró.

El biministro del Interior y de la secretaría general de Gobierno, Claudio Alvarado (UDI), hizo un llamado a la oposición para discutir la Ley de Reconstrucción Nacional, que será tratada en el Senado a inicios de junio, en momentos en que este sector ha manifestado que rechazará el proyecto.

En una entrevista concedida al programa Mesa Central de Canal 13, el secretario de Estado expresó que desea que “la oposición pase desde la negación a la construcción”. Para lograr ese cometido, dijo estar dispuesto a modificar los plazos que tiene el Ejecutivo para su reforma emblema, aunque puso una condición.

“No tengo ningún problema en que se alargue el tiempo de discusión, si efectivamente hay ánimo, voluntad y disposición de acuerdo“, manifestó. Asimismo, abordó los puntos de desencuentro e hizo un llamado: “He escuchado objeciones de parte de la oposición respecto al tema del crédito para el empleo, entonces, bueno, traigan las propuestas, miremos, evaluemos y pongamos un acuerdo”.

Alvarado también reconoció que anhelaba que proyecto sea aprobado con un margen más amplio, considerando que en el Senado las fuerzas políticas están empatadas. “Vamos a buscar esa opción. Pero si al final del día no se puede, bueno, nos apoyaremos en los votos que efectivamente tenemos“, apuntó.

También desdramatizó el voto en contra que anunció el Alejandro Kusanovic, quien pese a ser independiente era considerado de las filas oficialistas al integrar el comité de Renovación Nacional. “Existe el tiempo suficiente y necesario para conversar personalmente con él, conocer cuáles son sus preocupaciones, ver de qué manera se pueden abordar“, indicó Alvarado.