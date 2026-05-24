Criteria: aprobación de Kast cae a 37% y acuerdo con el cambio de gabinete alcanza un 72%

Por otro lado, la percepción de quienes consideran incorrecto el manejo de la “situación de emergencia” disminuyó cinco puntos.

La desaprobación del presidente José Antonio Kast alcanzó su cifra más baja en cuatro semanas —pasó de 53% a 49%— según revela la última edición de la encuesta Criteria. Su aprobación, en tanto, experimentó una baja de un punto (37%).

El sondeo de opinión también recogió la evaluación del cambio de gabinete que el mandatario hizo esta semana y cuyas principales damnificadas fueron Mara Sedini (Vocería) y Trinidad Steinert (Seguridad). Entre el 84% de quienes tenían conocimiento de este ajuste en el equipo ministerial, un 72% estuvo de acuerdo con la decisión de Kast en atención a los desafíos que enfrenta el país.

En paralelo, según recoge el estudio, disminuyó a 41% la proporción de quienes consideran incorrecto el manejo de la “situación de emergencia” (-5%). Un 35%, por otro lado, afirma que la conducción ha sido correcta, aunque esta cifra ha ido a la baja en las últimas tres semanas. La incertidumbre, a su vez, aumentó cinco puntos y el porcentaje de las personas que no tienen claridad sobre el manejo se situó en 24%.

El nivel de apoyo al proyecto emblema del Gobierno —la Ley de Reconstrucción Nacional— se ha mantenido relativamente estable: un 31%, un punto menos respecto de la medición anterior, declaró estar en contra del proyecto. Por otra parte, un 40% manifestó que la también llamada megarreforma tendrá efectos positivos, y un 35% que tendrá repercusiones negativas.

Las expectativas sobre delincuencia y seguridad van deteriorándose: de un 19% que creía en marzo que la situación, la cifra pasó a 41% en mayo. Los probabilidades de mejora, según los encuestados, pasaron de 52% a 28% en el mismo periodo. Lo mismo ocurre con quienes creen que la economía nacional empeorará (+19 puntos) y quienes estiman que mejorará (-12%).