Criteria: aprobación de Kast cae a 37% y acuerdo con el cambio de gabinete alcanza un 72%

La desaprobación del presidente José Antonio Kast alcanzó su cifra más baja en cuatro semanas —pasó de 53% a 49%— según revela la última edición de la encuesta Criteria. Su aprobación, en tanto, experimentó una baja de un punto (37%).
El sondeo de opinión también recogió la evaluación del cambio de gabinete que el mandatario hizo esta semana y cuyas principales damnificadas fueron Mara Sedini (Vocería) y Trinidad Steinert (Seguridad). Entre el 84% de quienes tenían conocimiento de este ajuste en el equipo ministerial, un 72% estuvo de acuerdo con la decisión de Kast en atención a los desafíos que enfrenta el país.
En paralelo, según recoge el estudio, disminuyó a 41% la proporción de quienes consideran incorrecto el manejo de la “situación de emergencia” (-5%). Un 35%, por otro lado, afirma que la conducción ha sido correcta, aunque esta cifra ha ido a la baja en las últimas tres semanas. La incertidumbre, a su vez, aumentó cinco puntos y el porcentaje de las personas que no tienen claridad sobre el manejo se situó en 24%.
El nivel de apoyo al proyecto emblema del Gobierno —la Ley de Reconstrucción Nacional— se ha mantenido relativamente estable: un 31%, un punto menos respecto de la medición anterior, declaró estar en contra del proyecto. Por otra parte, un 40% manifestó que la también llamada megarreforma tendrá efectos positivos, y un 35% que tendrá repercusiones negativas.
Las expectativas sobre delincuencia y seguridad van deteriorándose: de un 19% que creía en marzo que la situación, la cifra pasó a 41% en mayo. Los probabilidades de mejora, según los encuestados, pasaron de 52% a 28% en el mismo periodo. Lo mismo ocurre con quienes creen que la economía nacional empeorará (+19 puntos) y quienes estiman que mejorará (-12%).