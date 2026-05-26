A propósito de ministerios, ¿cuáles son los países que más de estas reparticiones tienen en Sudamérica?

Con 25 ministerios, Chile se ubica en el tercer puesto actualmente. Brasil lidera el listado, mientras que Argentina es el país que menos tiene: solo 8.

Con el reciente cambio de gabinete, el Gobierno del presidente José Antonio Kast cuenta con tres biministros, y en este marco, desde la UDI pidieron ir más allá y presentaron una propuesta que busca disminuir el número de ministerios.

En concreto, la bancada de la colectividad plantearon bajar de 25 a 19 carteras, fusionando un total de 10 ministerios. De esta forma, reforzaron el llamado que realizaron al mandatario para que anuncie algo respecto a esta materia en la Cuenta Pública.

Si bien manifestaron que cualquier proceso que se lleve a cabo en esta línea debe contemplar una serie de aspectos técnicos y políticos, detallaron las secretarías de Estado que deberían reestructurarse.

Los ministerios que buscan unificar son:

Educación, Ciencias y Cultura.

Interior, Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y Secretaría General de Gobierno (Segegob).

Vivienda y Bienes Nacionales.

Minería y Energía.

“Hoy existe una necesidad urgente de modernizar el Estado, hacerlo más eficiente y ponerlo a la altura de las exigencias actuales de nuestro país”, expusieron los parlamentarios de la UDI, enfatizando que “no se trata de reducir por reducir, sino de garantizar que el Estado esté verdaderamente al servicio de todas las personas”.

Chile tiene 25 ministerios: ¿Cómo es el panorama en otros países de Sudamérica?

Con la inclusión de Seguridad el año pasado, Chile se ubicó en el tercer puesto en el ranking de países con más ministerios en la región.

Brasil lidera con 38 ministerios, con 32 carteras oficiales, 4 organismos con estatus ministerial y 2 secretarías con rango equivalente. En los últimos años se han creado varias secretarías de Estado, donde destacan Ambiente, Cambio Climático, Ciencia y Tecnología, Cultura, Pueblos Indígenas, Planificación, Minas y Energía, Agricultura, Turismo y Trabajo, entre otros.

El segundo lugar es de Venezuela con 33 ministerios, donde resaltan Juventud, Atención de las Aguas, Educación Universitaria, Abuelos y Abuelas, Industria y Producción Nacional, entre otros.

En Chile son 25 ministerios y el último que se creó que el de Seguridad. En el esquema destaca Economía, Energía, Salud, Trabajo, Cultura, Educación, Derechos humanos, Mujer, etc.

Por otro lado, el país con menos ministerios es Argentina con 8. Tras llegar al poder, Javier Milei fusionó las carteras de Educación, Salud, Cultura, Trabajo, Género, Agricultura y Vivienda, en secretarías macro como Capital Humano, Economía, Seguridad Nacional y Desregulación. Lo anterior, con el objetivo de optimizar el presupuesto público.

Estos son el número de ministerios por país en Sudamérica: