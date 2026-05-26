Panel Ciudadano-UDD: 63% cree que se necesitan 20 o menos ministerios

Quienes se sometieron al estudio creen que el presidente José Antonio Kast debiera anunciar un proyecto en la Cuenta Pública con el que se concrete esta medida.

La encuesta Panel Ciudadano-UDD abordó en esta edición la posiblidad de reducir ministerios, lo que fue propuesto por el presidente José Antonio Kast en su campaña y luego reafirmada con la decisión de desginar a dos biministros. Tras el reciente cambio de gabinete, ya son tres los que cumplen dicha función.

Entre quienes se sometieron al estudio, un 63% cree que se necesitan 20 o menos ministerios, misma cifra para quienes están de acuerdo con reducir el número de carteras o fusionarlas.

Dentro de los motivos para que Kast lleve a cabo esto, un 30% apunta a un ahorro fiscal real, mientras que un 21% cree que esto sería improvisación frente a problemas políticos. Un 20% cree que sería para justificar recortes de presupuesto.

Según Panel Ciudadano-UDD, si se llegaran a fusionar ministerios, un 35% cree que se producirá un ahorro relevante. En tanto, un 29% sostiene que el ahorro será menor de lo que se promete y un 24% de los encuestados indicó que no habrá ahorro alguno con esta medida.

Por último, un 57% cree que el presidente José Antonio Kast debería incluir en la Cuenta Pública el anuncio de un proyecto de ley que concrete esta fusión de carteras.