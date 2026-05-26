Panel Ciudadano-UDD: 63% cree que se necesitan 20 o menos ministerios

La encuesta Panel Ciudadano-UDD abordó en esta edición la posiblidad de reducir ministerios, lo que fue propuesto por el presidente José Antonio Kast en su campaña y luego reafirmada con la decisión de desginar a dos biministros. Tras el reciente cambio de gabinete, ya son tres los que cumplen dicha función.
Entre quienes se sometieron al estudio, un 63% cree que se necesitan 20 o menos ministerios, misma cifra para quienes están de acuerdo con reducir el número de carteras o fusionarlas.
Dentro de los motivos para que Kast lleve a cabo esto, un 30% apunta a un ahorro fiscal real, mientras que un 21% cree que esto sería improvisación frente a problemas políticos. Un 20% cree que sería para justificar recortes de presupuesto.
Según Panel Ciudadano-UDD, si se llegaran a fusionar ministerios, un 35% cree que se producirá un ahorro relevante. En tanto, un 29% sostiene que el ahorro será menor de lo que se promete y un 24% de los encuestados indicó que no habrá ahorro alguno con esta medida.
Por último, un 57% cree que el presidente José Antonio Kast debería incluir en la Cuenta Pública el anuncio de un proyecto de ley que concrete esta fusión de carteras.