Poduje confirma denuncia contra pareja de diputado republicano por irregularidades en entrega de subsidio

La pareja del parlamentario Alejandro Riquelme, con quien tiene tres hijos y son socios en varias sociedades comerciales, recibió el beneficio destinado a las familias más vulnerables.

AGENCIA UNO

Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo, ratificó la denuncia en contra de la pareja del diputado republicano Alejandro Riquelme, por eventuales irregularidades para lograr la obtención del subsidio habitacional destinado a familias vulnerables.

El secretario de Estado precisó que “la información que nosotros tenemos es que efectivamente esta denuncia está hecha y nosotros estamos con un plan de fiscalización del mal uso de las viviendas sociales. Esto afecta a todos los ciudadanos por igual, nadie se queda al margen de eso, todos son iguales ante la ley”.

Ante este tipo de casos, el ministro Poduje recalcó que hay que “aumentar la fiscalización, porque cada vivienda social que se ocupa de forma irregular es un hogar vulnerable que se queda sin casa y eso no lo podemos permitir como ministerio”.

Según consignó Ex-Ante, en su visita a Punta Arenas, el titular del Minvu se reunió con funcionarios del Serviu, quienes denunciaron un eventual fraude en la obtención de subvenciones, donde una de sus beneficarias sería la pareja del diputado Alejandro Riquelme.

El caso contra pareja de diputado Alejandro Riquelme

Si bien el parlamentario descartó irregularidades, el Serviu de Magallanes presentó una denuncia ante la Fiscalía, aseverando que en julio de 2022, Susana Chicuy fue sumada al proyecto Estepa Austral I y logró el subsidio de Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS 49, recibiendo su casa en 2023.

Esto, a pesar de ser pareja del entonces consejero regional y actual diputado, quien es el padre de sus tres hijos y eran socios en Magallania Capacitación Limitada, Magallania Asesorías Limitada y Magallania SpA.

El Ministerio de Hacienda precisó que, solo en 2022, Magallania Capacitación Limitada recibió transferencias por $400 millones del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) y la Tesorería General de la República.

Frente a esta situación, el diputado Alejandro Riquelme aseveró que su relación con Chucuy se extendió entre 2001 y 2019, mientras que la postulación de la mujer al subsidio fue en 2021, y que se sumó al proyecto habitacional por su pertenencia a pueblos originarios y no por su condición socioeconómica.

Sin embargo, fue la Justicia la que declaró que sigue en pareja con el parlamentario, ya que Riquelme la consignó como testigo ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, que precisó que “tiene una empresa de asesorías y capacitaciones, que es pareja de Alejandro Riquelme hace como 18 años, y además son socios de la empresa Magallania, de la cual ella es la representante, (y) desde el 2010 que participan en licitaciones públicas, en muchas regiones del país”.