“Estábamos separados”: diputado republicano se desliga de polémica por subsidio a su pareja

A pesar que Alejandro Riquelme aseveró que Susana Chicuy ya no era su pareja en 2021, la mujer declaró en 2025 ante la Justicia que llevaban 18 años de relación.

AGENCIA UNO

El diputado republicano Alejandro Riquelme salió al paso de la denuncia del Serviu de Magallanes en contra de su pareja, quien habría ocultado información para poder recibir el subsidio habitacional destinado a familias vulnerables.

En una Ver esta publicación en Instagram el parlamentario indicó que se han presentado “antecedentes falsos”, descartando que Susana Chicuy sea su cónyuge, además de precisar que obtuvo el beneficio en 2021, antes que Riquelme entrara al mundo de la política, como consejero regional.

“Sobre el subsidio cuestionado, la información disponible indica que: se accedió al subsidio de acuerdo con la evaluación realizada por la asistente social de la entidad patrocinante encargada por Serviu, durante el año 2022. Cuando mi expareja postuló al subsidio: estábamos separados y sin convivencia”, aseguró el diputado republicano.

El legislador oficialista aseveró que “espero que esto se investigue y aclare a la brevedad. Reafirmo mi apego irrestricto a la ley y descarto además, cualquier imputación de irregularidad o delito alguno”.

A pesar que el diputado Alejandro Riquelme aseveró que su relación con Susana Chicuy, con quien son socios en Magallania Capacitación Limitada, Magallania Asesorías Limitada y Magallania SpA y son padres de tres hijos, había terminado en 2019, esto no fue compartido por su propia esposa.

Esto, ya que Alejandro Riquelme la llevó como testigo en una demanda contra una core del Frente Amplio en 2025, donde Chicuy declaró ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, que precisó que “tiene una empresa de asesorías y capacitaciones, que es pareja de Alejandro Riquelme hace como 18 años, y además son socios de la empresa Magallania, de la cual ella es la representante, (y) desde el 2010 que participan en licitaciones públicas, en muchas regiones del país”.