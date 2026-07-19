Colo Colo rompe el mercado y ficha a anhelado arquero mundialista

Colo Colo cerró a su primer refuerzo y ya tiene a su dueño del arco de cara al comienzo del segundo semestre.

Colo Colo cerró su primer fichaje y ya tiene a su anhelado arquero. En medio de las constantes especulaciones que surgieron durante los últimos días, Blanco y Negro llegó a un acuerdo para la contratación del uruguayo Santiago Mele, quien estuvo presente en el Mundial 2026.

El jugador arribará a Chile procedente de Monterrey de México, según informó el periodista especializado en mercado de pases, César Luis Merlo. En concreto, Rayados lo cederá a préstamo por un año, cuyo trato incluiría una opción de compra para Colo Colo.

De esta forma, el Cacique desestima la contratación de Vozinha, el arquero sensación de la Copa del Mundo que ganó millones de seguidores tras sus notables actuaciones defendiendo a Cabo Verde.

Su posible llegada a Chile generó expectación en el mundo, luego de que el periodista Fabrizio Romano revelara que había negociaciones e interés de ambas partes.

No obstante, la posibilidad de ver a Vozinha jugando para Colo Colo no terminó de tomar fuerza, puesto que “nunca pasó de un ofrecimiento“, según detalló Merlo.

Colo Colo cierra a Santiago Mele, su primer fichaje en el mercado de invierno

Santiago Mele también es mundialista, ya que fue parte de la nómina de Uruguay, donde los dirigidos por Marcelo Bielsa fueron eliminados en fase de grupos. El portero fue suplente en los tres partidos, por detrás de Fernando Muslera y Sergio Rochet.

De esta manera, Colo Colo tendría listo a su primer fichaje en el mercado de invierno, a la espera de lo que suceda en las negociaciones con Diego Valdés (Vélez Sarsfield) y Jordhy Thompson (Oremburg).