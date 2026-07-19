Bono de hasta $1,5 millones por sistema frontal: los requisitos para acceder a la ayuda para reponer enseres

El Gobierno anunció la entrega de un Bono de Recuperación para las familias de Penco afectadas por el sistema frontal.

Tras los estragos que ha provocado el sistema frontal en distintas zonas del país, el Gobierno anunció la entrega de un bono que puede llegar hasta $1.500.000 para los damnificados.

Esta ayuda será dirigida para las familias afectadas en la comuna de Penco, Región del Biobío, donde las intensas lluvias provocaron inundaciones en diferentes puntos.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, informó esta medida durante el balance por el sistema frontal, que mantiene aún en Alerta Roja a la Región de Coquimbo y a la provincia del Huasco de Atacama.

Bono de Recuperación de Enseres para familias afectadas por sistema frontal

“Se han aplicado en las zonas más afectadas, en la comuna de Penco, todas las Fichas Básicas de Emergencia (FIBE) de los hogares que fueron afectados por la salida de mar”, afirmó el secretario de Estado.

A lo que agregó: “De esas fichas, como están aplicadas, la próxima semana vamos a entregar una ayuda, consistente en un Bono de Recuperación de Enseres, que está establecido en cuatro tramos y que tiene como único requisito que se aplique la FIBE en los hogares”.

Hogares con afectación baja: $375.000 .

. Hogares con afectación media: $750.000 .

. Hogares con afectación alta: $1.125.000 .

. Hogares con afectación muy alta: $1.500.000.

“De acuerdo a los 60 hogares que han sido afectados en la comuna de Penco, el costo de implementación de esta medida alcanza al día de hoy los $46.500.000“, expresó el biministro Alvarado.

De acuerdo a los dichos de la autoridad, esta ayuda se materializará a través de la Subsecretaría del Interior, coordinado con Desarrollo Social y Senapred.

En cuanto a la entrega de este bono, el secretario de Estado sostuvo que se depositará en Cuenta RUT, pero también en otros medios de pago que se anunciarán pronto.