Las regiones que tendrán suspensión de clases este lunes 20 de julio por sistema frontal

El Gobierno anunció la suspensión de clases en establecimientos de educación parvularia, básica y media ubicados en distintas zonas del país.

El Gobierno, a través del Ministerio de Educación, comunicó la suspensión de clases para este lunes 20 de julio en algunas regiones del país, a raíz de las consecuencias que ha tenido el sistema frontal que azota a la zona centro norte.

Esta medida se dio a conocer durante uno de los balances de las autoridades, encabezado por el biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, y la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián.

En qué regiones aplica la suspensión de clases para este lunes 20 de julio

La suspensión de clases regirá para todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media situados en estas zonas:

Región de Coquimbo.

Provincia de Huasco, en la región de Atacama.

Zona continental de la Región de Valparaíso.

Esta medida no contempla a Rapa Nui, por lo que de momento las actividades escolares se mantienen con normalidad.

De acuerdo al biministro Alvarado, esta determinación de tomó luego de analizar los antecedentes técnicos derivados del sistema frontal y con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y comunidades educativas.