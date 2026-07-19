España vs Argentina: todo lo que debes saber sobre la final del Mundial 2026

La Albiceleste busca su cuarta estrella, mientras que La Roja europea quiere alzar el título por segunda vez. Revisa las formaciones, horario y todo sobre el duelo definitorio del Mundial 2026.

¡Llegó el día más esperado de todos los fanáticos del fútbol! Este domingo 19 de julio se disputa la gran final del Mundial 2026 de Norteamérica entre España y Argentina.

Los europeos se metieron en esta instancia tras vencer sin mayores problemas a Francia por 2-0, mostrando una gran solidez defensiva, la cual no dejó chances a Kylian Mbappé y compañía.

En el caso de la Albiceleste, vienen de superar por 2-1 a Inglaterra. Tras empezar perdiendo con un gol de Gordon, el cuadro trasandino reaccionó en los últimos minutos y dio vuelta el marcador con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Se espera un gran choque en lo colectivo y en lo individual, donde destaca el choque de generaciones entre Lionel Messi y Lamine Yamal, con 20 años de diferencia entre los dos.

Además, la Pulga buscará la Bota de Oro y ser el goleador histórico de los Mundiales. En el primer ítem tiene 8 goles y está a 2 de Kylian Mbappé, mientras que en el segundo, tiene 21 goles y está a uno del francés, que ayer alcanzó los 22 tantos en las Copas del Mundo.

En lo colectivo, España saldrá a la cancha de alzar por segunda vez el título Mundial, luego de haberlo hecho en Sudáfrica 2010. Por su parte, Argentina buscará su cuarto título Mundial y convertirse en el primer bicampeón después de Brasil 1962.

España vs Argentina: formaciones, a qué hora y dónde ver la final del Mundial 2026

De acuerdo a las últimas prácticas, el entrenador de España, Luis de la Fuente, presentaría una formación con: Unai Simón en el arco; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella en defensa; Rodri, Fabián Ruíz, Dani Olmo en el mediocampo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena en la ofensiva.

En tanto, el DT Lionel Scaloni presentaría un once titular con: Emiliano Martínez en el arco; Gonzalo Montiel (Nahuel Molina), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico en defensa; Giuliano Simeone (Rodrigo De Paul), Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister en el medio; Lionel Messi y Julián Álvarez en la delantera.

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se jugará este domingo 19 de julio a las 15:00 horas (de Chile).

Este enfrentamiento se podrá ver en vivo a través de TV abierta en Chilevisión, mientras que por cable estará disponible en DSports. En streaming, podrás seguir toda la acción en DGO, Disney+ y Paramount+.

El árbitro del cotejo será el esloveno Slavko Vincic.