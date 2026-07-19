Criteria: aprobación de Kast aumenta y logra su primer alza en cinco semanas

La encuesta también abordó la percepción de la ciudadanía sobre la megarreforma, donde un 35% se manifiesta a favor y 34% en contra.

Este domingo se publicó una nueva edición de la encuesta Criteria, donde se reflejó un repunte en la aprobación del Gobierno del presidente José Antonio Kast, en medio del sistema frontal que afecta a diferentes zonas del país.

El respaldo al mandatario se situó en el 37%, lo cual representa un aumento de cinco puntos en comparación a la medición anterior, marcando el primer incremento en la evaluación del Ejecutivo en las últimas cinco semanas.

Respecto a la desaprobación, Kast retrocedió tres puntos, ubicándose en 52%, mientras que un 11% de los consultados señaló que no tenían una opinión definida.

La percepción de la ciudadanía sobre la megarreforma según encuesta Criteria

El sondeo también abordó el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, también conocido como megarreforma, donde el 35% de los encuestados manifestó estar a favor de la iniciativa, cuya cifra se ha mantenido relativamente estable en las últimas tres mediciones.

En contraste, el 34% declaró estar en contra, incrementando dos puntos respecto de la encuesta anterior. El 31% indicó no tener una posición definida.

En cuanto al impacto que tendría la ley en el país, el 35% considera que sus efectos serían más bien positivos, mientras que un 36% cree que las consecuencias serían negativas. El 29% restante manifestó no tener una postura clara.

En caso de que se apruebe esta ley, el 39% cree que la situación económica del país será peor dentro de seis meses, mientras que un 34% cree que permanecerá igual y un 27% proyecta una mejora.