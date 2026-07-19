La dura carta de Amaya Forch: revela una violación y califica de “cruel” el proyecto “Escucha su corazón”

La actriz recordó el trauma que vivió y tildó el proyecto impulsado por el PNL como “un acto cruel de desprecio hacia la mujer”.

La actriz Amaya Forch reveló que fue víctima de una violación hace 30 años, y en base a su experiencia, cuestionó duramente el proyecto de ley denominado “Escucha su corazón”, el cual busca añadir nuevos requisitos para acceder a la interrupción del embarazo bajo tres causales.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió una misiva que publicó en la sección de cartas del director de El Mercurio, titulada “Corazón de mujer”, donde relató el trauma que vivió, describiendo el episodio como “un infierno” del que aprendió a convivir con el dolor hasta volver a confiar y sentirse feliz, aunque comenta que hay preguntas que aún le vuelven a aparecer.

“Hace 30 años viví un infierno en manos de un hombre cuyo rostro decidí olvidar. Con los años aprendí a convivir con el dolor, volví a confiar y he sido feliz. No obstante, hay preguntas que hoy vuelven a aparecer”, comenzó diciendo.

Amaya Forch recordó que en ese entonces estaba viviendo en Londres y planteó cómo habría enfrentado un eventual embarazo producto de la violación.

“¿Habría sido capaz de soportarlo? ¿Habría reído o llorado en el parto? ¿Mis constantes lágrimas habrían marcado a mi hijo? ¿Me habría sentido culpable como madre?“, expresó.

A lo que agregó: “¿Qué cruz habría cargado mi niño al saberse hijo de un violador? ¿Habría podido ocultarle la verdad? ¿Estaría condenada a mentirle a mi propio hijo para protegerlo de su origen? ¿Se parecería a su padre? ¿Vería la cara de ese monstruo en los ojos de mi niño? ¿Habría abortado?“.

Los cuestionamientos de Amaya Forch al proyecto “Escucha su corazón”

En este marco, vinculó su experiencia con lo que plantea el polémico proyecto “Escucha su corazón”, impulsado por diputados de la bancada del Partido Nacional Libertario (PNL).

En la iniciativa se busca modificar el artículo 119 del Código Sanitario para obligar al médico a ofrecer a la mujer la posibilidad de escuchar los latidos del embrión o feto antes de practicar un aborto bajo la ley de tres causales. Si la mujer se niega a escucharlos, no podría acceder al procedimiento.

“Hoy la violación es una de las tres causales que permiten que en nuestro país sí se pueda terminar un embarazo de manera legal. Paradójicamente, hoy existe un proyecto de ley que quiere obligar a la mujer a escuchar el latido del corazón del embrión para así hacerla sentir culpable y ojalá lograr que desista de abortar”, cuestionó.

En esa línea, afirmó que “Escucha su corazón se presenta como un acto de amor a la vida, pero no es más que un acto cruel de desprecio hacia la mujer”.

“¿Qué moralina retrógrada es esa que pretende calificar nuestro sufrimiento y decirnos cómo debemos lidiar con el espanto vivido? Espanto de sociedad que pretenden construir”, sentenció.