Exsubsecretaria Quintana acusó falta de “apoyo comunicacional” con la ministra Steinert: “Hizo hartas cosas”

Ana Victoria Quintana reconoció que esperaba su salida del Gobierno, más aún tras el cambio de gabinete que dejó fuera a Trinidad Steinert.

La exsubsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, abordó su salida del Gobierno y deslizó una crítica a la falta de “apoyo” que recibió la exministra Trinidad Steinert.

En el podcast Como Te Lo Explico, de las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón, la militante suspendida del Partido Nacional Libertario reconoció que esperaba que le pidieran la renuncia, sobre todo tras la salida de Steinert del gabinete. “Está dentro de lo esperado y lógico”, afirmó.

“Cuando la exministra (Trinidad Steinert) salió del cargo, para mí era parte del proceso, eventualmente, también presentar mi renuncia de manera conjunta”, aseveró Quintana. Sin embargo, lo postergó por compromisos legislativos.

Sobre su salida del Gobierno contó que el ministro Martín Arrau la contactó el lunes en la noche para citarla a una reunión a primera hora al día siguiente. “Fue súper cordial y me informó que era necesario que le presentara la renuncia porque él tenía que hacer una reestructuración“, señaló.

La salida de Trinidad Steinert

Ana Victoria Quintana recordó que fue la misma Trinidad Steinert quien la contactó para sumarse a su equipo en el Ministerio de Seguridad. “Tengo una profunda admiración del trabajo que hizo ella“, aseguró.

Tras el cambio de gabinete, la ex subsecretaria deslizó una crítica. “Creo que hubo de falta de apoyo”, sostuvo. “Lo que pasa es que no es del propio gobierno, en el fondo lo que faltó ahí fue más apoyo comunicacional porque ella hizo hartas cosas“, precisó.

“Yo creo que desde lo comunicacional sí faltó apoyo”, indicó. “Tengo un buen diagnóstico del trabajo que ella hizo en el tiempo que estuvo en el gobierno. Sé que trabajó muchísimo. Sé que la debilidad fue más bien comunicacional y también creo que hubiera sido mucho más conveniente que ella contara con un equipo de gente que tuviera más experiencia en el servicio público“, planteó.