Boric cuestiona efectividad de la ONU, insta a crear un nuevo orden mundial y llama a la izquierda a ser “menos apocalíptica”

El expresidente llamó a su sector a no menospreciar a quienes votaron por Trump o la derecha en Chile y Argentina. “No puedes decir que la mitad de la gente del país es estúpida y tú eres inteligente. Nunca volverás a ser mayoría con eso”, aseveró desde Gales.

Durante su participación en uno de los paneles de conversación del Hay Festival, en Gales, el expresidente Gabriel Boric hizo una reflexión sobre los cambios que ha experimentado el orden mundial con la llegada de Donald Trump por segunda vez a la presidencia de Estados Unidos y el rol que la izquierda debe tomar ante esa situación.

“Creo, por supuesto, que Trump ha dinamitado el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Pero no creo que tengamos que ser nostálgicos al respecto, porque el mundo que estamos viviendo es muy, muy diferente al mundo de 1945. Una de las principales razones porque la ONU ya no funciona, o no está funcionando es porque cuando se fundó muchos de los países que están en ella ni siquiera eran independientes. Así que no extrañemos el orden que se fue, hagamos una nuevo“, llamó, según se observa en el video difundido por el festival.

En el registro, Boric aparece al lado de la periodista que destapó el caso Cambridge Analytics, Carole Jane Cadwalladr. “La OMC (Organización Mundial del Comercio) ya no funciona, Estados Unidos la mató con el proteccionismo. Ahora tenemos que construir un nuevo orden. Por supuesto tengo algunas ideas sobre esa nueva orden. Pero este no es el lugar para expresarlas. No son mías, pero creo que la izquierda, los partidos de izquierda, los movimientos deben ser menos apocalípticos y traer algo de esperanza a la gente“, relfexionó.

“Con esto terminaré, no tenemos que cometer el error de decir: ‘Los que votaron a Trump, los que votaron Brexit, quienes votaron por la derecha, los movimientos de derecha em Chile, en Argentina, son tontos. No son gente tonta. No puedes decir que la mitad del país es gente estúpida y tú eres inteligente. Nunca volverás a ser mayoría con eso. Así que a cambiar nuestras mentes al respecto. Al menos estoy un poco más optimista”, cerró.