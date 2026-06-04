Senador Kusanovic se reunió con ministro Alvarado y mantuvo hermetismo por voto a la megarreforma

Fue el secretario de Estado el que solicitó la cita con el senador, luego de que hace unas semanas pusiera en duda su respaldo a la Ley de Reconstrucción Nacional.

El senador Alejandro Kusanovic (IND-RN) se reunió con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, luego de que hace unas semanas pusiera en duda su voto a la megarreforma.

En ese entonces, el parlamentario magallánico acusó al Gobierno y al presidente José Antonio Kast de no cumplir con el nombramiento del delegado presidencial que habían acordado. Ante esto, lamentó que “ningún representante del Gobierno se haya acercado a dialogar conmigo“.

Con el fin de asegurar los votos para su la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional en el Senado, Alvarado se reunió con el senador. Tras la cita, este último detalló que “me solicitaron una reunión, yo vine a la reunión, conversamos de los temas el gobierno, estamos en conversaciones de los temas de Magallanes“.

Kusanovic comentó que le pidió al ministro Alvarado “consideración hacia los parlamentarios del sector que no habían sido considerado muchas veces en varios temas, así que tenemos una muy buena relación, terminamos en una muy buena relación, que espero que vaya mejorando en el tiempo“.

Con respecto a su respaldo al proyecto, el senador indicó que el secretario de Estado “me dijo que esperaba que yo apoyara y yo le dije que mantuviéramos la conversaciones, y vamos mejorando el tema, las relaciones, porque se deterioraron harto las relaciones con los parlamentarios de Magallanes”, consignó Emol.