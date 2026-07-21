La reacción de Estados Unidos al anuncio de Daniel Ortega de eliminar las elecciones en Nicaragua

“No volverá a haber elecciones para que ellos (la oposición) intenten atrapar el gobierno, atrapar el poder”, manifestó el presidente nicaragüense.

VATICAN NEWS.

“Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones“, fue la frase con la que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, confirmó su decisión de cancelar los comicios programados para el próximo año, lo que generó una dura respuesta de Estados Unidos.

Ortega emitió su declaración en el marco del acto conmemorativo del 47° aniversario de la Revolución Sandinista, efectuado en Managua, la capital del país centroamericano.

“No volverá a haber elecciones para que ellos (la oposición) intenten atrapar el gobierno, atrapar el poder“, manifestó el jefe de Estado, de 80 años de edad.

En la misma línea, anunció que la Asamblea Nacional, que es controlada por el oficialismo, se encargará de aprobar las leyes tendientes a “ponerles un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatria“.

En el discurso que se televisó a todo el territorio nicaragüense, el mandatario sostuvo que “por mucha plata que les den los yanquis (Estados Unidos), no podrán” hacerse con el poder.

Inicialmente, estaba previsto que las elecciones presidenciales en ese país se llevaran a cabo a fines de este año, pero una reforma constitucional aplazó los comicios hasta 2027, aunque tras las declaraciones de Ortega se instaló la duda respecto de si se llevarán a cabo o no.

La reacción de Estados Unidos al anuncio de Daniel Ortega

Luego de los dichos de Daniel Ortega, Estados Unidos reaccionó a través del secretario de Estado, Marco Rubio, quien llamó a actuar con unidad para rechazar las palabras del presidente centroamericano.

A través de un comunicado, Ortega sostuvo que “la declaración de Daniel Ortega de que bajo su dictadura familiar Nicaragua no volverá a celebrar elecciones muestra su verdadera naturaleza autoritaria“.

A continuación, planteó que la comunidad internacional debe “unir fuerzas” para demostrarle a la “dictadura que no puede seguir haciendo como si nada pasara“.

“El pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas”, manifestó el secretario de Estado norteamericano.

“Estados Unidos pide a la comunidad internacional que se una para demostrar a la dictadura de Murillo-Ortega que no puede pretender hacer negocio como de costumbre con otras naciones, cuando está frustrando los principios básicos de nuestro hemisferio democrático“, concluyó.

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, consideró que a partir de los dichos de Ortega “el régimen nicaragüense ha hecho ahora explícito lo que sus acciones venían demostrando desde hace tiempo: ha abandonado la democracia, incluso la apariencia de ella“.

Tal postura “constituye la negación definitiva del derecho soberano del pueblo a elegir a su gobierno“, añadió Ramdin en un posteo que compartió en la red social X.