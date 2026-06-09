“A nivel internacional no va a ser bien leído”: exsubsecretario Weber critica AC contra Grau y apunta a responsabilidad de Marcel

“Es cierto que tenemos un déficit fiscal que se triplicó en los últimos años, que la gestión fiscal del Gobierno anterior fue paupérrima. Pero de ahí a pasar a una acusación constitucional hay un largo trecho”, advirtió el exsubsecretario.

El exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, fue crítico con la acusación constitucional que presentaron ayer diputados del Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano, Renovación Nacional y el Partido de la Gente contra el exministro Nicolás Grau. Weber, además, apuntó a la responsabilidad del exministro Mario Marcel en las inconsistencias fiscales que se le endosan a Grau.

En diálogo con radio 13C, Weber manifestó que antes de su renuncia en agosto del año pasado “el ministro Marcel sabía cómo venía el presupuesto, el déficit, porque los déficit tampoco se juegan en el último mes de Gobierno. Seguramente conocía cómo estaba la deuda flotante. También hizo los cálculos de, no nos olvidemos, la ley de cumplimiento tributario. ¿Qué es lo que decía esa ley? Qué íbamos a recaudar 1,5 puntos del producto ¿Cuánto va a recaudar esa ley? 0,5 puntos del producto. Un tercio de lo que se proyectaba”.

“Aquí falta un mea culpa técnico profundo del exministro Marcel. Hoy en día, los platos rotos los está pagando el exministro Grau, pero el entrenador, el artífice de la gestión presupuestaria de la administración anterior, no es precisamente el exministro Grau. Eso es una cosa, pero una cosa totalmente distinta es una acusación constitucional que, a mi juicio, no procede y que le hace mal al país”, añadió.

El rechazo de Weber a la AC

La exautoridad del segundo Gobierno de Sebastián Piñera consideró que el libelo contra Grau “es muy preocupante”. Aunque también reconoció que “la situación fiscal es crítica, a mi juicio. El Consejo Fiscal Autónomo es más elegante y habla de estrés fiscal prolongado. Es cierto que tenemos un déficit fiscal que se triplicó en los últimos años, que la gestión fiscal del Gobierno anterior fue paupérrima”.

“Pero de ahí a pasar a una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda hay un largo trecho. Es algo que no procede hoy día y es una señal institucional muy compleja”, aseveró.

En ese sentido, indicó que “a nivel internacional esto no va a ser bien leído, bien visto y la pregunta es bueno, si llegamos a acusar constitucionalmente al ministro de Hacienda, ¿qué queda de aquí hacia adelante?”.

En el borrador de la acusación constitucional, sus impulsores citaron como antecedente entrevistas de Alejandro Weber en las que era crítico con el manejo fiscal de la anterior administración. “El Gobierno del presidente Boric sacó nota roja (…) no solamente en los componentes de la deuda (…) también sobreestimaron los ingresos y minimizaron los gastos del año 2026 en adelante”, es una de las declaraciones públicas de Weber recogidas en el borrador.