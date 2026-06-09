Acusación contra Grau: presidenta de RN reconoce que “no se puede omitir la facultad fiscalizadora de los diputados”

Balladares sostuvo que la colectividad que dirige aún no tiene una postura definida sobre la acusación constitucional y que en las próximas horas evaluarán su mérito.

La senadora y presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, mantuvo en suspenso el apoyo de su colectividad hacia la acusación constitucional impulsada por un sector del oficialismo contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau por inconsistencias en el manejo de las finanzas públicas.

Al ser consultada por radio Duna sobre los dos parlamentarios de la tienda que apoyaron el libelo el lunes, pese a que aún RN no tiene una postura definida, contestó que “los diputados tienen atribuciones constitucionales que ejercer de manera autónoma y responsable”.

“Nuestra bancada no ha tomado una posición única. Hoy tienen reunión, donde van a discutir sobre el mérito de esta acusación que es lo que nosotros le hemos pedido, que esto se haga de manera muy consciente”, añadió.

Sin embargo, manifestó apertura al señalar que “si hay fundamentos razonables para llevar a cabo una acusación constitucional, claramente no se puede desviar ni omitir la facultad fiscalizadora que tienen los diputados para realizarlo, si esto tiene el mérito que corresponde”.

Respecto de si estas acciones inciden en la discusión que se tendrá en el Senado por la megarreforma del Gobierno, Balladares reconoció que “tensiona la discusión política, pero si se hace con sentido de profundo uso de las facultades y con responsabilidad, tampoco se pueden omitir las responsabilidades que tienen los parlamentarios por una discusión que nos tocó en el mismo minuto. Tenemos que ser capaces de llevarlo de buena manera”.