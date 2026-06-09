CAE: Squella apunta a “recuperar esa plata” con cobros y Sánchez acusa ofensiva “brutal” del Gobierno

Los cobros de la Tesorería, que han derivado en denuncias por vaciar cuentas bancarias, ha generado posiciones contrapuestas en el mundo político.

Las denuncias de cuentas bancarias vacías por los cobros del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha generado posiciones contrapuestas en el mundo político. Un caso de ello son las recientes declaraciones de los senadores Arturo Squella (REP) y Beatriz Sánchez (FA).

El parlamentario oficialista, en conversación con Radio Infinita, sostuvo que los embargos que está llevando a cabo la Tesorería General de la República (TGR) son “consecuencia de una irresponsabilidad de años de las autoridades pasadas que estuvieron permanentemente diciendo que se iba a condonar el CAE, que no había que pagarlo, haciendo llamados casi explícitos a que dejaran de pagar, era realmente insólito”.

A eso sumó que en las “condiciones en las que estamos, por supuesto que lo que corresponde es salir a recaudar, a recuperar esa plata“.

“No puede ser que cuando se le debe al Estado simplemente opere el Espíritu Santo. O sea, la persona que se le ocurrió un día que, quizás, tal vez, tenía que pagar, sean los únicos que pagan”, cuestionó.

Aún así, Squella espera que se corrijan los casos en que aquellos que cuentan con una remuneración inferior a $3,5 millones hayan perdido su dinero en sus cuentas bancarias.

“Forma extorsiva”

A diferencia de Squella, la senadora Beatriz Sánchez criticó la postura que está teniendo el Gobierno de José Antonio Kast por los cobros del CAE. Además, en entrevista con Radio Agricultura, cuestionó la manera en que se está llevando a cabo.

“No entiendo muy bien si echaron a todos en un mismo saco, si es un mecanismo de amedrentamiento para algo, que me parece feroz, muy brutal. Porque el fondo es, lo que ha dicho la ministra o lo que ha dicho el propio presidente Kast, que la gente pague, puede ser una propuesta o una forma distinta de llegar a las distintas personas que deben”, sostuvo.

Sánchez recordó que en el Gobierno de Gabriel Boric se presentó un proyecto que buscaba terminar con el CAE, pero “fue la misma derecha que rechazó la idea de entrar a legislar. Nadie decía que era el proyecto perfecto, pero por lo menos se hacía cargo de dos cosas que yo creo que son fundamentales: la primera es que el Estado ha perdido nueve billones de pesos con el CAE, y segundo, se hacía cargo también de un proceso de pago que cuidaba más a las personas“.

“La derecha en ese momento, que hoy día gobierna, se negó a siquiera a discutir el tema. Entonces, que hoy día tengan una ofensiva de esta naturaleza, como una forma extorsiva para que la gente pague, me parece muy brutal“, añadió.