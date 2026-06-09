Quiénes integran la comisión revisora de la acusación constitucional contra Nicolás Grau

Son cinco los diputados que deberán revisar los antecedentes del libelo antes de su votación en el hemiciclo.

Tras la presentación de la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau por parte del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, la Cámara de Diputados realizó el sorteo para definir a quiénes integraran la comisión revisora.

Son cinco parlamentarios los que tendrán la misión de revisar los antecedentes del libelo previo a su votación en el hemicilo.

Según se definió, quienes serán parte de esta instancia son: Carlos Bianchi (IND-PPD), Marcela Hernando (PR), Alejandro Bernales (PL), Luis Fernando Sánchez (REP) y Joanna Pérez (DEM).

Tras ser elegido para la comisión revisora de la acusación contra Nicolás Grau, el diputado Bianchi señaló que “haré valer mi independencia, pero también haré valer mi juicio. Mi juicio técnico y mi juicio político con respecto a esta acusación”.

Por otro lado, el independiente hizo un llamado a que esto no desvíe la atención “de lo relevante” que es que “el ministro de Hacienda, señor Quiroz, transita por dos carreteras. Una es la carretera del endeudamiento, y la otra es la carretera de la reforma que hoy día se está discutiendo en el Senado”.

Los plazos

En los próximos tres días se deberá notificar formalmente de la acusación al exministro Grau, a quien se le endosan inconsistencias en la proyección de la deuda pública y una subestimación del déficit fiscal. Él, a su vez, tiene diez días para ejercer su defensa, mientras que la comisión revisora, en tanto, tiene seis días para estudiar el libelo.

Dependiendo en qué plazo se ejerza la defensa de Grau —antes de los 10 días— podría votarse en la misma semana en la que se votará la megarreforma del Gobierno en el Senado.

El mínimo para aprobar la acusación es de 78 votos. Si el oficialismo votase alineado —algo que no está zanjado, pues RN y Evópoli aún no ha definido una postura— contaría con 76 respaldos. De momento, independientes como René Alinco o parlamentarios del Partido de la Gente como Patricio Briones y Javier Olivares se han mostrado disponibles para votar a favor.