Kast rechaza iniciativa del PC que derogaría artículos de la Ley Naín Retamal: “Nos opondremos”

El proyecto busca derogar la “presunción legal especial de concurrencia de la legítima defensa” en favor de Carabineros.

El presidente José Antonio Kast se manifestó este miércoles en contra de un proyecto de ley que impulsa el Partido Comunista en la Cámara de Diputados, que pretende modificar o eliminar artículos emblemáticos de la Ley Nain Retamal.

Según reportó El Mercurio, el proyecto buscaría derogar las disposiciones relacionadas a la presunción de la legítima defensa de parte de un uniformado y restituir la figura de apremios ilegítimos que regía antes de que se aprobara la Ley Nain Retamal.

“El proyecto busca derogar las disposiciones incorporadas a la Ley 21.560 que establecen una presunción legal especial de concurrencia de la legítima defensa en favor de funcionarios encargados del orden público (…) No elimina ni restringe la legítima defensa consagrada en el ordenamiento jurídico chileno, sino que restablece el régimen general aplicable a todas las personas”, dice un extracto de la iniciativa.

“Nada nos dice que en un futuro próximo movilizaciones puedan venir a propósito del momento político que estamos viviendo y queremos salvaguardar a la ciudadanía y a la manifestación pacífica“, sostuvo ayer desde el Congreso la diputada Nathalie Castillo (PC) a propósito del proyecto.

Mediante su cuenta de X Kast aludió al proyecto y afirmó que “nuestro Gobierno ha respaldado y seguirá respaldando, con toda la fuerza posible, el trabajo y compromiso de Carabineros de Chile en la protección de todos los chilenos”.

“Nos opondremos a todos los proyectos que buscan quitarle las garantías y herramientas que necesitan para combatir la delincuencia y el crimen organizado”, cerró.