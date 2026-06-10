Peter Thiel, el magnate libertario detrás de Palantir que se reunió con Kast en La Moneda

El nombre del financista republicano y mentor político de JD Vance comenzó a sonar en el país a propósito del reservado encuentro que sostuvo con Kast en abril y que recientemente fue reconocido por La Moneda de forma oficial.

Como breve y de carácter protocolar definieron en el Palacio de La Moneda la reunión que tuvo a fines de abril el presidente José Antonio Kast con el cofundador de PayPal y Palantir Peter Thiel.

A diferencia de su sonado paso por Argentina —donde incluso compró una mansión—, la visita del magnate estadounidense a Chile fue más discreta. De partida, su llegada al país trascendió por una cita que mantuvo con el economista y padre de las AFPs, José Piñera, que este último se encargó de dar a conocer en sus redes sociales. Hablaron del “milagro chileno”, según dijo el mayor de los Piñera Echenique, aludiendo al término acuñado por Milton Friedman.

También se reunió con el presidente del Partido Nacional Libertario Johannes Kaiser, quien reveló a radio El Conquistador que el magnate está interesado en la minería chilena. Su cita con Kast no fue confirmada públicamente por La Moneda hasta esta semana. El Gobierno, de hecho, se pronunció en respuesta a un oficio enviado por el diputado Gonzalo Winter (FA). Se limitó solo a confirmar la reunión, pero no el contenido de la misma, aludiendo a motivos como la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y a que “el Presidente de la República no es sujeto pasivo de lobby” al encontrarse excluido de esa denominación por ley.

De todas maneras, Winter ya adelantó que insistirá en conocer el contenido de la reunión pues, a su juicio, “¿qué tiene que conversar el Presidente de Chile con alguien que ha dicho reiteradamente que la libertad y la democracia son incompatibles?”.

Libertario y conferencista sobre el “anticristo”

Pese a que no está en los primeros lugares de los ranking mundiales que clasifican a las personas más ricas del mundo —este año alcanzó el puesto n°84, según Bloomberg— su perfil político y la notoriedad que ha ganado Palantir, una de las empresas que cofundó, al prestar servicios a ejércitos, sistemas de salud y de control migratorio de potencias mundiales, lo ha situado en el ojo público.

Thiel es un reconocido adherente del pensamiento libertario. “Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”, es una de las citas más polémicas de un ensayo suyo publicado en 2009.

“Soy libertario, o liberal clásico, con una pequeña diferencia: me preocupa el anticristo”, dijo en una de las conferencias privadas que dio a finales del año pasado en San Francisco. Esta preocupación por el anticristo podría encarnarse en la activista Greta Thunberg o en quienes exacerban los temores asociados a la inteligencia artificial y al cambio climático para acumular poder, implementar regulaciones excesivas y restringir el progreso tecnológico, según recoge The Guardian que accedió al contenido de una de estas exclusivas conferencias.

La relación con JD Vance

Thiel también ha sido uno de los principales financistas del Partido Republicano. De hecho, según recoge The New York Times, fue “el rostro público más destacado de una especie tan amenazada que bien podría considerarse extinta: el partidario de Trump en Silicon Valley” en la primera campaña a la presidencia del actual mandatario de Estados Unidos. En esa oportunidad, dio un entusiasta discurso en un acto de campaña de Trump en el que además reconoció públicamente ser homosexual.

A su vez, se la considera como el mentor político del actual vicepresidente de Estados Unidos JD Vance. “(Thiel) desafiaba el modelo social que yo había construido: que la gente tonta era cristiana y la inteligente, atea”, dijo Vance sobre el impacto que tuvo en su vida conocer al empresario que se reconoce como cristiano ortodoxo, apunta Forbes. Esto no ha impedido que Thiel, por ejemplo, haya mostrado reparos hacia el catolicismo que profesa Vance y la posible influencia que el Papa León XIV pueda tener sobre él durante sus conferencias en Roma este año.

Otros aspectos que lo han puesto en el ojo público fue el financiamiento que entregó al exluchador Hulk Hogan para su demanda contra el medio Gawker por la filtración de un video íntimo. En esa oportunidad, Thiel evitó definir su apoyo financiero como una venganza personal hacia el medio que tiempo antes había revelado sin su consentimiento su orientación sexual.

Visita a Argentina

Su visita al país transandino también ha atraído la atención mediática trasandina e internacional, pues no se redujo únicamente a mediados de abril, cuando sostuvo una reunión con el presidente de Argentina Javier Milei. Fue una conversación “maravillosa” entre “un anarcocapitalista y otro anarcocapitalista”, según definió Milei.

Thiel planea establecerse junto a su esposo, Matt Danzeisen, al menos de manera temporal en Argentina y para ello compró una mansión e incluso matriculó a sus hijos en escuelas locales, según France 24. Se ha especulado que más allá de su sintonía política con Milei, el magnate buscaría de esta manera eludir el impuesto a los superricos que se aprobaría en noviembre en California y al que por su ideología libertaria se opone.

Durante su estadía, según han recogido medios argentinos, se le ha visto participar en torneos de ajedrez locales. Thiel posee el título de maestro FIDE, el tercero más importante otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez.

Palantir

La empresa que cofundó a inicios de los 2000 lleva el nombre de la piedra mágica de El Señor de los Anillos, que da a su dueño el poder de ver lo mismo que ven sus enemigos. El gigante tecnológico se especializa en el análisis, almacenamiento y gestión de grandes conjuntos de datos y utiliza para este fin inteligencia artificial. Este último punto incluso llevó a la empresa a una disputa con Anthropic, pues Palantir se sirvió de la IA Claude para usos militares que incluyeron, por ejemplo, la captura del entonces presidente de Venezuela Nicolás Maduro en enero de este año.

Su relación con áreas militares y de inteligencia se remonta a sus orígenes, cuando In-Q-Tel, el brazo de inversión de capital de riesgo sin fines de lucro de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) le proporcionó fondos para su desarrollo.

Desde entonces ha colaborado con entes gubernamentales como la CIA, el FBI, la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) o el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). También ha firmado alianzas estratégicas con el ejército de Israel, país del que se ha declarado aliado. Una de ellas permitió a las Fuerzas de Defensa de Israel acceder a la selección automatizada de objetivos militares en Gaza.

Palantir también ha suscrito acuerdos con entidades de salud en Reino Unido. En 2023 le concedió autorización para crear una plataforma integrada que reuniera datos sanitarios que estaban dispersos. Este acuerdo ha permitido una disminución de un 28% las listas de espera y una optimización de procesos administrativos que ha conllevado un aumento de las cirugías y menos retrasos en las altas médicas. Sin embargo, su permanencia que podrá revisarse en 2027 está en duda luego de que se criticase el riesgo de dependencia tecnológica y la factibilidad de que una empresa que asiste operaciones militares y de inteligencia tenga acceso a datos sanitarios de otro país.