Presidente Kast zanja tensiones en Ministerio de la Mujer y pide la renuncia a subsecretaria

Tras ratificarse la salida de Castro, la diputada Francesca Muñoz (PCCh) declaró que “así como lo hizo el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de la Mujer también necesitaba un ajuste”.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast puso fin a las tensiones que se registraban en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, solicitando la renuncia a la subsecretaria Daniela Castro, quien estaba enfrascada en una controversia con Judith Marín.

Según consignó La Tercera, la salida de Castro, militante de Renovación Nacional, fue zanjada durante la jornada por el jefe de Estado, respaldando así a Marín.

La relación entre ambas autoridades motivó incluso a la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), a pedir la intervención directa de La Moneda, provocando una serie de roces con el Partido Cristiano, colectividad de la ministra del ramo.

Esta situación fue denunciada por la propia Daniela Castro a Renovación Nacional, confidenciando que esto había provocado que tuviera poca autonomía en su cargo, además de generar numerosos choques entre los respectivos equipos.

Sin embargo, las funcionarias del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género salieron en defensa de la ministra Judith Marín, aseverando que la polémica era artificial.

Tras ratificarse la salida de Castro, la diputada Francesca Muñoz (PCCh) declaró que “así como lo hizo el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de la Mujer también necesitaba un ajuste. Ahora, lo importante es que el foco de este importante ministerio esté en Sala Cuna universal, desempleo femenino, que en mi región, lamentablemente, llega a un 11,5%, y en erradicar la violencia intrafamiliar”.