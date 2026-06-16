Gobernadores presionan a Kast para frenar recortes y alertan impacto en municipios

Los gobernadores regionales se reunieron en La Moneda en una cita centrada en el presupuesto y la descentralización.

Los gobernadores regionales del país se reunieron este martes en el Palacio de La Moneda con el Presidente José Antonio Kast, en una cita que se extendió por cerca de tres horas y que estuvo centrada en materias de descentralización, presupuesto y gestión territorial.

Tras el encuentro, las autoridades regionales destacaron la instancia de diálogo y plantearon la necesidad de avanzar hacia un “nuevo trato” entre el Ejecutivo y las regiones, valorando que sus planteamientos fueran escuchados directamente por el Mandatario.

Uno de los principales puntos abordados fue la preocupación por eventuales recortes presupuestarios a los gobiernos regionales. En ese contexto, los gobernadores advirtieron que una reducción de recursos podría afectar directamente a los municipios y a la ejecución de proyectos locales.

En esa línea, el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, señaló: “Esperamos que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien también fue parte de la reunión, nos haya escuchado (…) esperamos que se dé cuenta de que efectivamente una reducción a los presupuestos de los gobiernos regionales se debe rectificar”.

Asimismo, agregó: “Nosotros estamos absolutamente convencidos de que no podemos estar afecto a una disminución del 3% como pasó y menos esa reducción puede aplicarse en los flujos futuros o en los presupuestos futuros por razones obvias, porque afectar los presupuestos a los gobiernos regionales es afectar a los municipios”.

Por su parte, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, puso el foco en nuevas áreas de gestión regional, indicando: “Le planteamos la necesidad de habilitar una división de prevención del delito, porque somos de las instituciones que más recursos coloca en materia de infraestructura y en materia de equipamiento policial, pero también en materia de recuperación de espacios públicos, en materia de deporte y en materia de cultura”.

Desde la Región Metropolitana, el gobernador Claudio Orrego enfatizó la necesidad de respeto institucional, afirmando: “Hemos sido súper claros en decirle al Presidente que le pedimos un trato respetuoso y colaborador con los gobiernos regionales. No somos parte del Ejecutivo, fuimos elegidos por la ciudadanía igual que él y en consecuencia, pedimos ese respeto que se manifieste en temas presupuestarios”.

También añadió: “La actitud del Presidente de la República de escuchar. Yo creo que hay una disposición a escuchar y a dialogar, que tal como han dicho mis colegas, esperamos que se manifieste en todos los ministerios de manera concreta y con obras que sean claramente medibles”.