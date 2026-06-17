Jorge Quiroz destaca apoyo de la Cámara a endeudamiento adicional de USD 6.200 millones

Jorge Quiroz agradeció el apoyo transversal de la iniciativa, ya que a los votos del oficialismo y libertarios, se sumaron diputados de la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente.

AGENCIA UNO

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, destacó la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que autoriza un endeudamiento fiscal adicional de USD 6.200 millones, el cual ahora será dirimido por el Senado.

Al respecto, el secretario de Estado expresó que “lo que se está solicitando es financiamiento para un presupuesto que ya fue aprobado y que requiere completar su financiamiento. Ese es el propósito de este proyecto”.

En esa línea, el ministro remarcó que la solicitud es consistente con el marco de responsabilidad fiscal definido por Hacienda. “Como Ministerio hemos trazado una trayectoria de política fiscal con metas claras, y uno de nuestros compromisos es mantener como ancla un nivel máximo de deuda equivalente al 45% del PIB”, agregó.

En esta línea, Jorge Quiroz agradeció el apoyo transversal de la iniciativa, ya que a los votos del oficialismo y libertarios, se sumaron diputados de la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente.

Concluido su primer trámite constitucional, el proyecto de endeudamiento fiscal por USD 6.200 millones ingresa ahora a su segundo trámite en el Senado de la República.