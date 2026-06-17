La silenciosa reunión entre Quiroz y Parisi que ordenó a la bancada del PDG y logró aprobar el endeudamiento de USD $6.200 millones

El economista y líder del PDG se reunió esta mañana con el titular de Hacienda para dialogar sobre el endeudamiento que el Gobierno está pidiendo al Congreso.

Con pocas cámaras y sin pauta oficial se reunieron la mañana de este miércoles el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el líder y fundador del PDG, Franco Parisi. Lo hicieron en una jornada esencial para el Gobierno del presidente Kast, ya que en la Cámara de Diputados se votó el proyecto de ley que solicita al Congreso tomar una deuda extra de USD $6.200 millones, el cual fue aprobado en su primer trámite gracias a los votos de la bancada del PDG.

Hasta antes de esta jornada, el PDG no se había pronunciado en torno al proyecto de endeudamiento más allá de las palabras de Parisi que lo calificó como “inevitable”. Pero luego de la reunión entre el economista y el jefe de la billetera fiscal, la bancada de allanó a aprobar el proyecto que ahora tendrá que ser tramitado en el Senado.

En la votación, los 14 votos de la bancada del PDG fueron a favor del proyecto dando así la mayoría necesaria ante el rechazo de la oposición.

Según reconocen fuentes enteradas de la cita, el principal punto en tabla del encuentro Parisi-Quiroz fue precisamente el endeudamiento extra que adquirirá el Estado para este año fiscal. De acuerdo a las mismas voces, Parisi le transmitió al ministro que “haría lo posible” para hacer entender a su bancada de la necesidad del proyecto, pero también que es necesario “transparencia” sobre a dónde se destinarán los recursos.

A los pocos minutos de terminada la reunión, la diputada Zandra Parisi, hermana del economista, se encargó de ratificar que la bancada votaría a favor de la iniciativa.

“No nos gusta. Y en realidad, a nadie le gusta endeudarse, pero vemos que el Gobierno no tiene más opciones”, dijo la diputada.

“Se está pensando en recortes en distintos ministerios, se está pidiendo que estos no afecten tampoco a beneficios que hoy existen tanto para la infancia, adultos mayores, mujeres, listas de espera, etcétera. Tenemos que ser responsables. Insisto, no nos gusta el endeudamiento, pero no vemos otro camino. Frente a eso, tenemos que apoyar al Gobierno en esta oportunidad pensando en un mejor Chile”, acotó.

Parisi, eso sí, levantó una alerta respecto a cómo el Ejecutivo debe manejar el mayor endeudamiento: “Ahí el Gobierno está al debe, se necesita más transparencia y decir efectivamente hacia dónde van a ser destinados estos dineros, si es que van a ser para pagar compromisos anteriores o si va a ser para mejorar algunos programas y no hacer tantos recortes”.

Al igual que el economista, la bancada también sostuvo una reunión con Quiroz durante esta jornada, instancia en que se aprovechó para hacerle llegar al ministro una propuesta para fijar el aumento del sueldo mínimo a través de un mecanismo técnico y evitar la negociación política.

Si bien el apoyo al endeudamiento no fue condicionado a que el Ejecutivo adopte la iniciativa en cuestión, en el oficialismo ven de reojo la relación que ha establecido Quiroz con el PDG.

En la negociación de la megarreforma, el PDG logró con sus votos aprobar la idea de legislar y, además, hacer pasar el corazón del proyecto de manera íntegra al Senado. Todo ello tras negociar el proyecto propio de la devolución del IVA de medicamentos y pañales —con gasto fiscal incluido— para que el Gobierno lo impulsase.

En el PDG hacen ver que la estrategia de la bancada y el partido es ser una oposición que tenga “incidencia”, es decir, no quedarse sólo en el bloqueo a la agenda del Gobierno, sino que ser capaces de sacar iniciativas propias adelante aún sin tener coalición o participación en el Ejecutivo.

El cálculo también es que mientras más leyes e iniciativas con el sello PDG salgan adelante, más rédito ganará el proyecto a largo plazo que tiene el partido, que es la candidatura presidencial de Parisi para 2029.